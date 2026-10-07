JICA hỗ trợ cải cách của Việt Nam hướng tới mô hình tăng trưởng mới

Chia sẻ tại Họp báo giữa kỳ tài khóa 2026 sáng nay (7/10), ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA Việt Nam cho biết, gói hỗ trợ mới của JICA dành cho các cải cách của Việt Nam hướng tới mô hình tăng trưởng mới, được Chủ tịch JICA, ông Tanaka, trình bày với Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 6 vừa qua.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA Việt Nam

"JICA đã xây dựng một gói hỗ trợ toàn diện dựa trên nền tảng hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm của chúng tôi trong phát triển nguồn nhân lực, cải cách thể chế, phát triển khu vực tư nhân và phát triển cơ sở hạ tầng", Trưởng đại diện JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke nói.

Gói hỗ trợ gồm 4 trụ cột có tính bổ trợ lẫn nhau: 1. Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (STI&DX) và nguồn nhân lực. 2. Phát triển doanh nghiệp trong nước và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu 3. Cải thiện môi trường đầu tư. 4. Phát triển hạ tầng chiến lược

4 trụ cột then chốt

Bốn trụ cột của dự án được thiết kế như một gói hỗ trợ tổng thể nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Trụ cột Phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Phát triển nguồn nhân lực phù hợp chặt chẽ với nhiều sáng kiến cải cách lớn gần đây của Việt Nam, đặc biệt là các Nghị quyết số 57, 71 và 80 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển văn hóa như những động lực tăng trưởng trong tương lai.

"JICA tin rằng nguồn nhân lực là trái tim của quá trình chuyển đổi của Việt Nam. Vì vậy, JICA sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện từ tư vấn chính sách, hỗ trợ thể chế đến giáo dục đại học, hợp tác nghiên cứu và thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và giới học thuật", ông Kobayashi Yosuke nhấn mạnh.

Tháng 3 vừa qua, JICA đã ký kết khoản vay trị giá 50 tỷ yên cho Chương trình vay hỗ trợ Chuyển đổi xanh hướng tới tăng trưởng xanh và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Hiện JICA đang phối hợp với các bộ, ngành để tìm cách sử dụng hiệu quả nguồn vốn này nhằm đưa công nghệ và dịch vụ của Nhật Bản vào hỗ trợ Việt Nam triển khai các chính sách chuyển đổi xanh (GX).

Trụ cột Phát triển doanh nghiệp trong nước và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Nghị quyết số 68 và 79 của Bộ Chính trị về phát triển doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, cũng như Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng.

"JICA sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Các hoạt động hỗ trợ sẽ bao gồm: chuyển giao công nghệ, kết nối kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức phi chính phủ và tình nguyện viên Nhật Bản nhằm mang đến cho người dân Việt Nam kiến thức và kỹ năng mới trong nhiều lĩnh vực", Trưởng đại diện JICA Việt Nam nêu rõ.

JICA đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển mới

Trụ cột Cải thiện môi trường đầu tư là yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy những cải cách quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, quản trị, thực thi chính sách và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các Nghị quyết số 59, 66 và 10 của Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng quan trọng cho các cải cách này.

Trưởng đại diện JICA Việt Nam chia sẻ: "JICA đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thông qua nhiều thập kỷ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Dựa trên kinh nghiệm đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng và thực hiện các thể chế, chính sách nhằm góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh hấp dẫn và ổn định hơn".

JICA hỗ trợ Việt Nam xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: M.Q)

Trụ cột Hạ tầng chiến lược hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, đóng vai trò nền tảng để hỗ trợ triển khai hiệu quả các trụ cột chiến lược.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ bản tại các khu vực khó khăn vẫn sẽ là một nội dung quan trọng trong hợp tác giữa JICA và Việt Nam. Tháng 5 năm nay, JICA đã ký hai hiệp định vay với tổng giá trị khoảng 40 tỷ yên (tương đương 249,8 triệu USD) nhằm phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm: đường giao thông, thủy lợi, cấp nước, kè sông.

Gói hỗ trợ này thể hiện cam kết của JICA trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển mới. Gói hỗ trợ được xây dựng bám sát chương trình cải cách của Việt Nam cũng như tầm nhìn chung đã được lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nhật Bản thống nhất.

"Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực ngày càng quan trọng đối với an ninh kinh tế và phát triển bền vững", Trưởng đại diện JICA Việt Nam bày tỏ.