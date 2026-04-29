Kết nghĩa đồng bằng - miền núi: Cách Đà Nẵng kéo các vùng lại gần nhau

Chủ trương kết nghĩa đồng bằng - miền núi của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ trước đang được hiện thực hóa bằng những liên kết cụ thể, khơi thông dòng chảy nguồn lực, tri thức và cơ hội, từng bước kéo gần khoảng cách miền núi và miền xui giữa các vùng sau hợp nhất.

Ở xã vùng cao Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) những khu vườn cây ăn quả đang vào độ sung sức. Sầu riêng, cau, măng cụt, bưởi da xanh đang lên xanh tốt trên những sườn đồi, có vườn rộng đến hàng chục hecta. Người dân nơi đây không thiếu ý chí làm ăn, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cây trồng, từng bước làm chủ vườn đồi. Thế nhưng, khi cây bắt đầu cho trái, nỗi lo lớn nhất lại là bán cho ai, bán bằng cách nào.

Anh Nguyễn Đại Châu, ở thôn Thăng Phương, xã Trà Tân, có gần 10 héc ta sầu riêng đã hơn chục năm tuổi, nay vào vụ thu ổn định. Làm ít thì còn xoay xở được, nhưng nếu mở rộng sản xuất, tăng sản lượng thì đầu ra lại thành bài toán khó khiến nhiều hộ còn chần chừ. Anh Châu và nhiều chủ vườn cùng một nỗi lo chung là thiếu thị trường.

Vườn sầu riêng của anh Nguyễn Đại Châu

Anh Nguyễn Đại Châu hy vọng, việc kết nghĩa miền núi với vùng đồng bằng sẽ mở lối tiêu thụ cho nông sản vùng cao: “Được liên kết chợ đầu mối ở trung tâm thành phố Đà Nẵng thì quá tốt. Mô hình trồng sầu riêng của tôi vài năm nữa có thể thu hoạch gần 100 tấn mỗi năm. Mình rất cần đầu ra ổn định, nông dân ở đây ai cũng cần để có động lực mà làm. Chứ trồng nhiều mà không biết bán cho ai thì không dám làm”.

Dân cư tại xã miền núi Trà Tân phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng lại có lợi thế đất đai rộng, phù hợp phát triển cây ăn quả. Việc kết nghĩa với phường Hòa Cường - trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi có chợ đầu mối lớn đang mở ra hướng đi rõ ràng hơn cho nông sản vùng cao. Từ sản xuất nhỏ lẻ, bà con bắt đầu nghĩ đến làm hàng hóa, có thị trường ổn định.

Nhiều diện tích đất đồi ở Trà Tân được người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả

Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân cho biết, Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Nông dân phường Hòa Cường xây dựng kế hoạch kết nối tiêu thụ, chắc chắn khi vào vụ thu hoạch, nông sản sẽ có đầu ra ổn định hơn: “Mong muốn sẽ có các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia kết nối để đầu ra cho bà con hội viên nông dân ổn định hơn trong quá trình sản xuất, qua đó tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ”.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, bức tranh thành phố mới mở rộng với sự chênh lệch khá lớn giữa khu vực đô thị và miền núi. Xã biên giới Hùng Sơn, nơi giáp nước bạn Lào và phường Hải Châu ở trung tâm thành phố, gần như ở hai đầu chênh lệch, từ diện tích, dân số đến nguồn thu ngân sách, thu nhập và nhiều chỉ số kinh tế - xã hội. Việc hai địa phương kết nghĩa không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là cách kéo gần khoảng cách phát triển ngay từ cơ sở.

Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng là hướng sinh kế chính của người dân vùng cao

Ở xã Hùng Sơn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, sinh kế chủ yếu dựa vào rừng, nguồn dược liệu lại chưa có thị trường ổn định. Việc kết nghĩa với phường Hải Châu đang tạo ra những chuyển động rõ rệt. Không chỉ là những chuyến thăm hỏi, hỗ trợ mang tính động viên, mà là những việc làm cụ thể như phường Hải Châu hỗ trợ xã Hùng Sơn xóa nhà tạm, đầu tư 700 triệu đồng xây dựng công trình vệ sinh cộng đồng, cử cán bộ xuống trao đổi, tập huấn, mở gian hàng giới thiệu sản phẩm ngay giữa trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn bày tỏ lời cảm ơn từ bà cao vùng cao rằng, sự hỗ trợ từ phường Hải Châu mở ra hướng đi lâu dài, nhất là trong việc kết nối tiêu thụ dược liệu dưới tán rừng, là thế mạnh của địa phương.

“Xã Hùng Sơn đã cử nhiều đoàn cán bộ xuống phường Hải Châu tham gia triển lãm, học hỏi cách quảng bá du lịch. Phường Hải Châu đã giúp chúng tôi tạo gian hàng 0 đồng để xã Hùng Sơn đưa sản phẩm xuống phố tiêu thụ. Như vậy, về lâu dài sẽ hình thành thị trường tiêu thụ ổn định cho bà con, vừa giới thiệu được sản phẩm sạch, vừa cải thiện đời sống người dân, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai địa phương”, ông Nguyễn An thông tin.

Nhiều loại dược liệu quý được trồng ở miền núi chưa có thị trường tiêu thụ ổn định

Tại xã vùng cao Tây Giang, việc kết nghĩa với phường Hải Vân và xã Vu Gia không dừng ở hỗ trợ chung chung. Hai bên ngồi lại, rà từng nội dung cụ thể: từ chăn nuôi, trồng dượu liệu, chế biến sâu, phát triển du lịch đến cách vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Xã miền núi cần gì, phía xã đồng bằng hỗ trợ đúng việc đó, tận dụng thế mạnh mỗi bên để triển khai ngay, thay vì chỉ nói chủ trương.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng quả quyết: “Trao đổi để đi đến việc xác định rõ địa phương cần gì, bà con cần gì và khả năng hỗ trợ của phía bạn; khi thống nhất, đơn vị kết nghĩa sẽ hỗ trợ, giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể, qua đó từng bước thay đổi nhận thức của bà con trong lao động, sản xuất”.

Nhiều loài dược liệu quý trưng bày tại các hội chợ thương mại ở Trung tâm TP Đà Nẵng

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới rộng gần 12.000 km² với hơn 3 triệu người. Từ tháng 7/2025, thành phố triển khai Nghị quyết số 02, ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về "chủ trương kết nghĩa giữa các xã, phường trên địa bàn thành phố". Thực hiện chủ trương này, 60 xã, phường đồng bằng nhanh chóng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu xa, hình thành mạng lưới kết nối trực tiếp từ cơ sở. Không chỉ dừng ở hỗ trợ nguồn lực, chương trình thiết lập cách làm rõ ràng. Cán bộ luân phiên hỗ trợ, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là dịp để các địa phương hiểu nhau hơn sau khi hợp nhất, từ điều kiện sống, sản xuất đến văn hóa, phong tục từng vùng.

Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ, tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng

Từ sự kết nối đó, nhiều nội dung được triển khai ngay như hỗ trợ giáo dục, y tế, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt với sản phẩm OCOP. Khi thị trường được mở ra, sản xuất có điều kiện mở rộng, đời sống người dân sẽ dần cải thiện. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Chủ trương này không chỉ tạo sự cân bằng phát triển, mà còn thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa các vùng, hướng tới khai thác tốt lợi thế từng địa phương và xây dựng một Đà Nẵng phát triển đồng đều, bền vững.

Đời sống người dân vùng cao còn nhiều thiếu thốn, hạ tầng cơ bản chưa đồng bộ

“Mục đích chính là tương tác, hỗ trợ để cùng nhau phát triển. Chúng ta tuyệt đối không làm hình thức việc kết nghĩa giữa các xã, phường này, mà phải đi sâu vào phát triển; từ sự kết nối đó, các xã, phường sẽ đề xuất các cách thức, mô hình để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng những đề án lớn hơn, mang tính phát triển tổng thể hơn”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

Phương thức sản xuất lạc hậu khiến đời sống vật chất của người dân miền núi còn nhiều thiếu thốn

Việc kết nghĩa giữa các xã, phường không đơn thuần là hỗ trợ, mà đang từng bước kết nối hai không gian phát triển, tạo dư địa mới để thành phố khai thác đồng bộ tiềm năng, hướng tới một Đà Nẵng phát triển toàn diện, bền vững.