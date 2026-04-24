Kết nối FDI Connect 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia sâu chuỗi cung ứng

Thứ Sáu, 20:37, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn “FDI Connect 2026” do VCCI và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức là cầu nối giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nội và cơ quan quản lý. Qua đó, yêu cầu tăng cường năng lực nội tại và thúc đẩy liên kết được đặt ra nhằm giúp doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Không chỉ là sự kiện xúc tiến đầu tư, diễn đàn là không gian đối thoại chiến lược - nơi các chủ thể của nền kinh tế cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối nguồn lực và kiến tạo tương lai cho chuỗi cung ứng toàn cầu”.

ket noi fdi connect 2026 thuc day doanh nghiep viet tham gia sau chuoi cung ung hinh anh 1

Ông Hùng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, các tập đoàn đa quốc gia không chỉ tìm kiếm địa điểm sản xuất mới mà còn ưu tiên những hệ sinh thái có khả năng thích ứng và bền vững. Việt Nam, với vị trí chiến lược, môi trường chính trị ổn định và nỗ lực cải cách, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. Diễn đàn hôm nay là thông điệp khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới, đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, Chủ tịch VCCI lưu ý, Việt Nam cần nâng cao năng lực nội sinh, phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng và quản trị. Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “nâng cao vị thế”, tiến tới làm chủ công nghệ và tham gia vào các khâu giá trị gia tăng cao.

ket noi fdi connect 2026 thuc day doanh nghiep viet tham gia sau chuoi cung ung hinh anh 2
PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Năm 2025, tỉnh đạt tăng trưởng 10,27%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 182 tỷ USD, thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư. Bước vào giai đoạn mới, Bắc Ninh chuyển mạnh sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa. 

Ông Hùng kỳ vọng, FDI Connect 2026 sẽ là điểm khởi đầu cho các hành động cụ thể, góp phần xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, hiệu quả và bền vững, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ánh Phương/VOV.VN
Tin liên quan

Nghị quyết 68 đẩy mạnh kết nối khu vực tư nhân và doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam là đang điểm sáng trong bức tranh kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa trong doanh nghiệp FDI không cao. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt dấu ấn mạnh mẽ cho nhiệm vụ tăng cường hợp tác cùng phát triển với các doanh nghiệp FDI.

VCCI kiến nghị hộ doanh thu trên 3 tỷ đồng mới phải sử dụng hóa đơn điện tử

VOV.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định quản lý thuế áp dụng cho hộ và cá nhân kinh doanh. Trong đó, VCCI đề xuất chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

VCCI kiến nghị về nghĩa vụ xuất hóa đơn nhưng không có thông tin người mua

VOV.VN - VCCI tổ chức Hội thảo tham vấn về kết quả điều tra hộ kinh doanh về việc thực hiện hóa đơn, chứng từ tại NĐ70 vào ngày 10/7, các kiến nghị nhằm ghi nhận đầy đủ hơn những khó khăn từ phía hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ - những chủ thể trực tiếp chịu tác động từ chính sách.

VCCI kiến nghị Bộ Tài chính bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Trong công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

