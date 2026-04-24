Kết nối FDI Connect 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia sâu chuỗi cung ứng

Phát biểu tại diễn đàn, PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Không chỉ là sự kiện xúc tiến đầu tư, diễn đàn là không gian đối thoại chiến lược - nơi các chủ thể của nền kinh tế cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối nguồn lực và kiến tạo tương lai cho chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Ông Hùng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, các tập đoàn đa quốc gia không chỉ tìm kiếm địa điểm sản xuất mới mà còn ưu tiên những hệ sinh thái có khả năng thích ứng và bền vững. Việt Nam, với vị trí chiến lược, môi trường chính trị ổn định và nỗ lực cải cách, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. Diễn đàn hôm nay là thông điệp khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới, đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, Chủ tịch VCCI lưu ý, Việt Nam cần nâng cao năng lực nội sinh, phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng và quản trị. Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “nâng cao vị thế”, tiến tới làm chủ công nghệ và tham gia vào các khâu giá trị gia tăng cao.

PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Năm 2025, tỉnh đạt tăng trưởng 10,27%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 182 tỷ USD, thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư. Bước vào giai đoạn mới, Bắc Ninh chuyển mạnh sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa.

Ông Hùng kỳ vọng, FDI Connect 2026 sẽ là điểm khởi đầu cho các hành động cụ thể, góp phần xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, hiệu quả và bền vững, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

