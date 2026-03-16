  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khẩn trương bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thứ Hai, 16:44, 16/03/2026
VOV.VN - Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại tỉnh Gia Lai đã khởi công 2 tháng. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đang đứng trước nguy cơ chậm so với kế hoạch. Tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện các giải pháp, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

 

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường; được thiết kế quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/giờ, với tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng.

Đây là công trình được chính quyền và người dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ tạo động lực cải thiện kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Nhờ ý nghĩa đó, quá trình triển khai dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong vùng ảnh hưởng. Nhiều hộ dân có đất thuộc diện thu hồi đã chủ động phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.

Anh Yôh, dân tộc Ba Na, làng A Lao, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai, có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng, cho biết: “Gia đình tôi theo chủ trương của Nhà nước làm cao tốc, từ khi bắt đầu triển khai đã đồng thuận. Mức giá đền bù thoả đáng thì gia đình đồng ý.”

Ở nhiều địa phương, Nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chính quyền các xã, phường nơi có dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi qua cũng đang nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Công tác vận động, tuyên truyền được triển khai tích cực, đồng bộ, để người dân thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước là làm đường để góp phần phát triển đời sống buôn làng.

Ông Diệp Đại Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Kdang, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Dự án đi qua địa bàn xã Kdang với chiều dài 6,9km. Trong đó, dự kiến giải phóng mặt bằng 56,9ha. Hầu hết bà con nhân dân trên địa bàn xã đều ủng hộ chủ trương của Nhà nước về triển khai dự án đường cao tốc này, thống nhất bà giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án, hoàn thành đúng tiến độ của tỉnh đã chỉ đạo.”

Lộ tuyến Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Để triển khai Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku cần giải phóng mặt bằng hơn 942 ha, với chi phí đền bù, hỗ trợ ước tính trên 4.700 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các địa phương của tỉnh Gia Lai mới bàn giao được khoảng 23,65 km mặt bằng trên tổng chiều dài 125 km của tuyến cao tốc, đạt khoảng 18,9%, đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Bởi vì theo kế hoạch, đến hết tháng 3 phải bàn giao khoảng 60% diện tích mặt bằng để phục vụ thi công. Trong 3 dự án thành phần, vướng mắc lớn nhất chủ yếu ở đoạn 68km thuộc dự án thành phần 2, đi qua 6 xã, phường gồm: xã Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, phường An Bình, xã Đăk Pơ và Hra. Khu vực này cũng là nơi có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, nhiều vị trí phức tạp.

Một số đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng, đã sớm được triển khai thi công.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương và đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn; giải phóng mặt bằng theo tinh thần khẩn trương, thần tốc; nhanh chóng bàn giao để các đơn vị triển khai thi công, đảm bảo tiến độ Chính phủ yêu cầu.

“Bước đầu, dự án thành phần 1 và 3 là ổn. Tôi hi vọng thời gian tới các địa phương quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa. Những địa phương nào làm chưa tốt thì phải quyết tâm. Chúng ta làm một lúc thì không thể xong toàn bộ được. Vì vậy, những vị trí nào cần ưu tiên giải phóng mặt bằng trước để bàn giao cho đơn vị thi công thì yêu cầu tập trung chỗ đớ trước. Kiểm kê đến đâu, áp giá, lên phương án, chi trả, bàn giao mặt bằng đến đó”, ông Nguyễn Tự Công Hoàng nói.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, chuẩn bị giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

VOV.VN - Chiều 25/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku nhằm rà soát toàn diện tiến trình thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt ở đoạn tuyến đi qua địa bàn Gia Lai (cũ), để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: cao tốc Quy Nhơn- Pleiku giải phóng mặt bằng khẩn trương
Bộ Xây dựng trả lời đề xuất xin đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa
Bộ Xây dựng trả lời đề xuất xin đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao
VOV.VN - Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, ngày 19/12, ông Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị phải thi công đảm bảo chất lượng cao, bảo hành 5 năm với công trình.

Gia Lai sẵn sàng khởi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku trong tháng 10/2025
VOV.VN - Ngày 5/8, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia của tỉnh, cập nhật tình hình chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku . Theo báo cáo này, tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng khởi công dự án trong tháng 10 năm nay.

Gia Lai chuẩn bị bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
VOV.VN - Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Gia Lai. Nhằm bảo đảm tiến độ khởi công vào cuối năm nay, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết như bồi thường, giải phóng mặt bằng.

