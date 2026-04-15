Khánh Hòa chủ động rà soát các dự án để hạn chế khiếu nại, tố cáo từ sớm

Thứ Tư, 20:53, 15/04/2026
VOV.VN - Khánh Hòa đang tăng cường công tác thanh tra, rà soát các dự án phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện sớm vướng mắc, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Quý I năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp hơn 900 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với gần 900 vụ việc, tăng gần 580 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Các cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 3.200 đơn thư, tăng hơn 600 đơn, tương đương 24% so với cùng kỳ.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai và hành chính, như bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Một số trường hợp người dân chưa nắm rõ quy định pháp luật, gửi đơn nhiều nơi hoặc tiếp tục khiếu nại dù vụ việc đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

khanh hoa chu dong ra soat cac du an de han che khieu nai, to cao tu som hinh anh 1
Nhiều nơi khu vực miền núi, hồ sơ đất đai chưa đầy đủ, dự kiến phát sinh khiếu nại khi thực hiện các dự án

Thời gian tới, Khánh Hòa triển khai nhiều dự án lớn, như cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, Khu đô thị mới bờ sông Dinh… các vấn đề liên quan đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ tiếp tục phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân cho cán bộ cấp xã; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại, tiếp dân định kỳ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

khanh hoa chu dong ra soat cac du an de han che khieu nai, to cao tu som hinh anh 2
Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án lớn, dự kiến số đơn, thư khiếu nại sẽ tăng

Bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác thanh tra, rà soát sớm và giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm giữ ổn định an ninh trật tự và bảo đảm tiến độ các dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ngành thanh tra đang chuyển từ xử lý sang phòng ngừa, chủ động rà soát các dự án trọng điểm, động lực để tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu.

“Chúng tôi chuyển hướng thanh tra theo hướng phòng ngừa, đi trước một bước để tháo gỡ điểm nghẽn. Trong tháng 4 sẽ rà soát các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là những địa bàn có khó khăn vương mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi giải quyết tốt ngay từ cơ sở sẽ hạn chế khiếu nại vượt cấp và góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án”, bà Nguyễn Như Hoa cho biết thêm.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

VOV.VN - Tại phiên họp Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện cơ chế phân cấp, chuyển đổi số trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Giảm mạnh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2025

VOV.VN - So với năm trước, số đơn các loại giảm 7,1%, đơn khiếu nại giảm 8,5%, đơn tố cáo giảm 14%; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 33,5%, tố cáo giảm 34,6%.

