English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi nghiệp Xanh Miền Trung - Tây Nguyên từ nguyên liệu bản địa đến kinh tế xanh

Thứ Bảy, 17:05, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chính thức khai mạc. 25 dự án tranh tài trong hai ngày 12 và 13/9.


Các dự án Khởi nghiệp Xanh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm nay khá đa dạng, từ nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu đến kinh tế tuần hoàn, công nghệ số, du lịch và các giải pháp môi trường. Đắk Lắk có 6 dự án tham gia, cùng các dự án đến từ Gia Lai, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

khoi nghiep xanh mien trung - tay nguyen tu nguyen lieu ban dia den kinh te xanh hinh anh 1
25 dự án tham gia Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án không chỉ khai thác nguyên liệu bản địa để tạo ra sản phẩm mới mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề về môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó có các dự án vận hành nông nghiệp bằng dữ liệu, chuyển phụ phẩm sầu riêng thành Biochar, phát triển vật liệu sinh học từ lá bàng, kết nối phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và ứng dụng số trong lĩnh vực cà phê, du lịch.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, đại diện dự án Upcycling Tunawa - Ứng dụng công nghệ sinh học gia tăng giá trị cho phụ phẩm chế biến cá ngừ theo định hướng kinh tế tuần hoàn không chất thải chia sẻ:

“Khi tới sân chơi này thì chúng tôi cũng gặp gỡ được rất là nhiều đội thi có những cách ứng dụng công nghệ, cách xử lý sản phẩm tạo ra những sản phẩm đóng góp cho môi trường như sử dụng vỏ sầu riêng hay cà phê hoặc lá bàng chẳng hạn. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ ban tổ chức, những buổi trao đổi góp ý, những lời nhận xét từ ban giám khảo có thể giúp chúng tôi cải thiện thêm cũng như phát hiện ra những thiếu sót của dự án của mình"- chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền cho biết.

khoi nghiep xanh mien trung - tay nguyen tu nguyen lieu ban dia den kinh te xanh hinh anh 2
Nhiều dự án đã hướng tới giải quyết những vấn đề về môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của 25 dự án tại vòng bán kết năm nay là tư duy khởi nghiệp đã mở rộng từ việc khai thác, chế biến tài nguyên bản địa sang giải quyết những vấn đề có tính hệ thống như rác thải nhựa, hạ tầng số, công cụ số và sinh kế bền vững cho người dân.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức đánh giá:

“Có một cuộc giao thoa giữa xu hướng lớn của Nghị quyết 57 với tâm huyết, tìm tòi và đưa nó vào trong cái dự án của các bạn trẻ dự thi năm nay. Tôi cho là các doanh nghiệp mà đã thành danh của Hàng Việt Nam chất lượng cao là cũng biết tới những tín hiệu từ nền kinh tế và từ thị trường, nhưng mạnh mẽ, xông xáo hơn, liều lĩnh hơn, bản lĩnh hơn và trẻ trung hơn chính là các dự án khởi nghiệp. Và theo tôi, đó là một nét mới rất là đặc biệt của 25 dự án bước vào vòng bán kết của cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm nay." - Bà Vũ Kim Hạnh nhận xét.

khoi nghiep xanh mien trung - tay nguyen tu nguyen lieu ban dia den kinh te xanh hinh anh 3
Ban tổ chức hỗ trỗ trợ các dự án đã có thời gian vận hành, có sản phẩm trưng bày giới thiệu sản phẩm du khách

Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh tại Miền Trung - Tây Nguyên không chỉ là nơi các dự án trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo mà còn mở cơ hội kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và thị trường, qua đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh. Từ những nguyên liệu bản địa, công nghệ mới đến các giải pháp môi trường và chuyển đổi số, các dự án tại vòng bán kết đang cho thấy xu hướng khởi nghiệp xanh ngày càng gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sinh động “Bức tranh Khởi nghiệp Xanh” Miền Trung - Tây Nguyên
Sinh động “Bức tranh Khởi nghiệp Xanh” Miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Trong hai ngày 20 – 21/9, vòng Bán kết khu vực Tây Nguyên và Miền Trung Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 đã diễn ra tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 26 dự án tham gia đã vẽ nên một phần của bức tranh khởi nghiệp sinh động ở khu vực.

Sinh động “Bức tranh Khởi nghiệp Xanh” Miền Trung - Tây Nguyên

Sinh động “Bức tranh Khởi nghiệp Xanh” Miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Trong hai ngày 20 – 21/9, vòng Bán kết khu vực Tây Nguyên và Miền Trung Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 đã diễn ra tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 26 dự án tham gia đã vẽ nên một phần của bức tranh khởi nghiệp sinh động ở khu vực.

Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” tỉnh Đắk Lắk năm 2025
Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” tỉnh Đắk Lắk năm 2025

VOV.VN - Chiều nay (16/11), tại khu du lịch sinh thái cộng đồng KoTam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” năm 2025. Chương trình thu hút gần 600 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham gia.

Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” tỉnh Đắk Lắk năm 2025

Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” tỉnh Đắk Lắk năm 2025

VOV.VN - Chiều nay (16/11), tại khu du lịch sinh thái cộng đồng KoTam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phiên chợ xanh” năm 2025. Chương trình thu hút gần 600 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham gia.

Vinh danh 18 dự án khởi nghiệp xanh của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk
Vinh danh 18 dự án khởi nghiệp xanh của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phụ nữ nông thôn khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo” năm 2025. Đã có 18 dự án khởi nghiệp xanh của các chị em được vinh danh tại chương trình.

Vinh danh 18 dự án khởi nghiệp xanh của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk

Vinh danh 18 dự án khởi nghiệp xanh của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phụ nữ nông thôn khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo” năm 2025. Đã có 18 dự án khởi nghiệp xanh của các chị em được vinh danh tại chương trình.

Sản phẩm xuất khẩu tham gia thi khởi nghiệp xanh để gia nhập thị trường nội địa
Sản phẩm xuất khẩu tham gia thi khởi nghiệp xanh để gia nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Tại cuộc thi "Dự án Khởi nghiệp Xanh" lần thứ 11 đang được phát động, nhiều dự án đã có sản phẩm xuất khẩu qua nhiều quốc gia, vẫn đăng ký dự thi để làm mới chính mình và gia nhập thị trường nội địa.

Sản phẩm xuất khẩu tham gia thi khởi nghiệp xanh để gia nhập thị trường nội địa

Sản phẩm xuất khẩu tham gia thi khởi nghiệp xanh để gia nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Tại cuộc thi "Dự án Khởi nghiệp Xanh" lần thứ 11 đang được phát động, nhiều dự án đã có sản phẩm xuất khẩu qua nhiều quốc gia, vẫn đăng ký dự thi để làm mới chính mình và gia nhập thị trường nội địa.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp