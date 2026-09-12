Khởi nghiệp Xanh Miền Trung - Tây Nguyên từ nguyên liệu bản địa đến kinh tế xanh



Các dự án Khởi nghiệp Xanh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm nay khá đa dạng, từ nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu đến kinh tế tuần hoàn, công nghệ số, du lịch và các giải pháp môi trường. Đắk Lắk có 6 dự án tham gia, cùng các dự án đến từ Gia Lai, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

25 dự án tham gia Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án không chỉ khai thác nguyên liệu bản địa để tạo ra sản phẩm mới mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề về môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó có các dự án vận hành nông nghiệp bằng dữ liệu, chuyển phụ phẩm sầu riêng thành Biochar, phát triển vật liệu sinh học từ lá bàng, kết nối phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và ứng dụng số trong lĩnh vực cà phê, du lịch.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, đại diện dự án Upcycling Tunawa - Ứng dụng công nghệ sinh học gia tăng giá trị cho phụ phẩm chế biến cá ngừ theo định hướng kinh tế tuần hoàn không chất thải chia sẻ:

“Khi tới sân chơi này thì chúng tôi cũng gặp gỡ được rất là nhiều đội thi có những cách ứng dụng công nghệ, cách xử lý sản phẩm tạo ra những sản phẩm đóng góp cho môi trường như sử dụng vỏ sầu riêng hay cà phê hoặc lá bàng chẳng hạn. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ ban tổ chức, những buổi trao đổi góp ý, những lời nhận xét từ ban giám khảo có thể giúp chúng tôi cải thiện thêm cũng như phát hiện ra những thiếu sót của dự án của mình"- chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền cho biết.

Nhiều dự án đã hướng tới giải quyết những vấn đề về môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của 25 dự án tại vòng bán kết năm nay là tư duy khởi nghiệp đã mở rộng từ việc khai thác, chế biến tài nguyên bản địa sang giải quyết những vấn đề có tính hệ thống như rác thải nhựa, hạ tầng số, công cụ số và sinh kế bền vững cho người dân.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức đánh giá:

“Có một cuộc giao thoa giữa xu hướng lớn của Nghị quyết 57 với tâm huyết, tìm tòi và đưa nó vào trong cái dự án của các bạn trẻ dự thi năm nay. Tôi cho là các doanh nghiệp mà đã thành danh của Hàng Việt Nam chất lượng cao là cũng biết tới những tín hiệu từ nền kinh tế và từ thị trường, nhưng mạnh mẽ, xông xáo hơn, liều lĩnh hơn, bản lĩnh hơn và trẻ trung hơn chính là các dự án khởi nghiệp. Và theo tôi, đó là một nét mới rất là đặc biệt của 25 dự án bước vào vòng bán kết của cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm nay." - Bà Vũ Kim Hạnh nhận xét.

Ban tổ chức hỗ trỗ trợ các dự án đã có thời gian vận hành, có sản phẩm trưng bày giới thiệu sản phẩm du khách

Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh tại Miền Trung - Tây Nguyên không chỉ là nơi các dự án trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo mà còn mở cơ hội kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và thị trường, qua đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh. Từ những nguyên liệu bản địa, công nghệ mới đến các giải pháp môi trường và chuyển đổi số, các dự án tại vòng bán kết đang cho thấy xu hướng khởi nghiệp xanh ngày càng gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.