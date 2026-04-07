Không đăng nhập được eTax Mobile gây gián đoạn nộp thuế, khắc phục thế nào?

Thứ Ba, 06:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng không đăng nhập được eTax Mobile hoặc hệ thông thuế điện tử cá nhân khá phổ biến, gây gián đoạn việc tra cứu và nộp thuế. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách khắc phục lỗi nhanh chóng, đơn giản.

1. Kiểm tra thông tin đăng nhập

Kiểm tra thông tin đăng nhập là bước cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng khi bạn gặp lỗi không thể đăng nhập eTax Mobile. Việc này giúp đảm bảo mã số thuế và mật khẩu đã được nhập đúng định dạng và chính xác tuyệt đối, tránh những lỗi phổ biến như viết sai ký tự, nhầm lẫn giữa chữ hoa - chữ thường hoặc vô tình gõ thêm khoảng trắng.

khong dang nhap duoc etax mobile gay gian doan nop thue, khac phuc the nao hinh anh 1

Tên đăng nhập (Mã số thuế): Đảm bảo bạn nhập đúng mã số thuế đã đăng ký tài khoản eTax Mobile. Kiểm tra kỹ từng chữ số và ký tự đặc biệt (nếu có).

Mật khẩu: Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mật khẩu chưa. Chú ý đến chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt. Nếu bạn không chắc chắn, hãy thử nhập lại cẩn thận.

2. Kết nối mạng không ổn định

Kiểm tra kết nối mạng là một bước cần thiết giúp bạn xác định xem lỗi đăng nhập eTax Mobile có phải do mất mạng hoặc kết nối không ổn định hay không. Ứng dụng cần đường truyền ổn định để truy cập hệ thống của Cục Thuế, nên nếu mạng yếu hoặc chập chờn, việc đăng nhập có thể bị gián đoạn hoặc không phản hồi.

khong dang nhap duoc etax mobile gay gian doan nop thue, khac phuc the nao hinh anh 2

Hãy chuyển đổi mạng Wi-Fi sang 4G/5G và ngược lại để xem có khắc phục được tình trạng này không nhé.

3. Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu của ứng dụng eTax Mobile

Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu của ứng dụng eTax Mobile giúp làm sạch các tệp tạm và thông tin lưu trữ có thể đã bị lỗi trong quá trình sử dụng. Những tệp này đôi khi gây ra xung đột, khiến ứng dụng hoạt động không ổn định hoặc không thể đăng nhập.

Khi xóa cache và dữ liệu, ứng dụng sẽ trở về trạng thái như mới cài đặt, từ đó giúp loại bỏ các lỗi phát sinh và tăng khả năng đăng nhập lại thành công. Để xóa dữ liệu ứng dụng eTax Mobile bạn hãy làm như sau:

Bước 1: Mở Cài đặt trên điện thoại > Nhấn chọn vào mục Ứng dụng > Tìm và chọn vào ứng dụng eTax Mobile.

khong dang nhap duoc etax mobile gay gian doan nop thue, khac phuc the nao hinh anh 3

Bước 2: Nhấn chọn vào mục Lưu trữ > Tại đây, bạn hãy xóa bộ nhớ đệm và xóa dữ liệu của ứng dụng là hoàn tất.

khong dang nhap duoc etax mobile gay gian doan nop thue, khac phuc the nao hinh anh 4

4. Đăng nhập eTax Mobile bằng VNeID

Ngoài đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile còn cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử. Đăng nhập eTax Mobile bằng VNeID là một phương thức tiện lợi và an toàn giúp người dùng dễ dàng truy cập vào tài khoản thuế của mình.

Để thực hiện, bạn chỉ cần mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại, chọn phương thức đăng nhập bằng VNeID, sau đó nhập thông tin xác thực như số CMND/CCCD và mật khẩu đã đăng ký.

Sau khi xác nhận, bạn sẽ nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống eTax để thực hiện các thủ tục thuế một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đăng nhập eTax Mobile bằng VNeID nếu tài khoản định danh điện tử của bạn đã được cấp 2. Nếu tài khoản của bạn là cấp 1, bạn sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản thuế.

5. Cập nhật ứng dụng eTax Mobile

Sau khi đã xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu ứng dụng nhưng vẫn không thể đăng nhập eTax Mobile, rất có thể phiên bản bạn đang dùng đã lỗi thời hoặc không tương thích với hệ thống hiện tại. Việc cập nhật ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản mới nhất sẽ giúp vá lỗi, cải thiện hiệu suất và đảm bảo tương thích với các thay đổi từ phía Cục Thuế.

6. Khởi động lại điện thoại

Khởi động lại điện thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một cách hiệu quả để khắc phục lỗi không đăng nhập được eTax Mobile. Khi khởi động lại, hệ thống sẽ được làm mới, các tiến trình đang chạy ngầm hoặc xung đột phần mềm có thể được giải phóng, giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn.

Để khởi động lại điện thoại, bạn có thể làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút nguồn trên điện thoại cho đến khi màn hình hiển thị các tùy chọn (ở 1 số dòng điện thoại, bạn cần nhấn đồng thời cả nút tăng âm lượng và nút nguồn) > Chọn Khởi động lại hoặc Restart (tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng).

Bước 2: Chờ điện thoại tự động tắt và bật lại. Quá trình này sẽ giúp làm mới hệ thống và có thể giúp khắc phục lỗi đăng nhập. Sau khi điện thoại đã khởi động lại, hãy thử đăng nhập lại vào ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.

PV/VOV.VN
Tag: eTax Mobile Không đăng nhập được eTax Mobile thuế điện tử quyết toán thuế tra cứu thuế
Tin liên quan

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải quyết toán, được miễn quyết toán, hồ sơ cần cần chuẩn bị và những mốc thời hạn quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online: Làm thế nào để tránh sai sót?
Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online: Làm thế nào để tránh sai sót?

VOV.VN - Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công ngành Thuế, giúp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tiết kiệm thời gian và chủ động trong quá trình kê khai. Người nộp cần rà soát kỹ thông tin, ký số và lưu thông báo nộp thành công để tránh sai sót.

Cách phát hiện và xoá nợ tiền thuế trên Etax mobile
Cách phát hiện và xoá nợ tiền thuế trên Etax mobile

VOV.VN - Hiện có một số trường hợp bị lộ thông tin CCCD, sau đó kẻ xấu lợi dụng đăng ký thuế và khấu trừ chi phí dẫn đến việc nợ thuế. Để biết mình có đang nợ tiền thuế không thì người dùng có thể kiểm tra thông qua ứng dụng Etax mobile.

Người nộp thuế có thể quyết toán và hoàn thuế TNCN tự động toàn trình qua eTax
Người nộp thuế có thể quyết toán và hoàn thuế TNCN tự động toàn trình qua eTax

VOV.VN - Chiều nay 3/4, tại cuộc họp báo quý 1/2025 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã xây dựng và hoàn thành quy trình, ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động toàn trình đối với người nộp thuế.

