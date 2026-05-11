中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

Thứ Hai, 18:38, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN – Bộ Công Thương) đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, do không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt lên tới 320 triệu đồng.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 09/3/2026 của Cục trưởng Cục TTTN về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, ngày 5/5/2026, Cục TTTN phối hợp với các bộ có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

khong du tru xang dau bat buoc, 2 doanh nghiep dau moi bi xu phat 320 trieu dong hinh anh 1
Đoàn công tác của Cục TTTN làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, trong năm 2026 doanh nghiệp phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc theo quy định. Với các vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt 190 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7/5, Cục TTTN phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Kết quả kiểm tra, doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối.

Cụ thể, theo quy định, trong năm 2026 doanh nghiệp phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng.

Việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong việc tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước.

Trong thời gian tới, Cục TTTN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: dự trữ xăng dầu bắt buộc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu xử phạt doanh nghiệp xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

VOV.VN - Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng 1 kho dự trữ xăng dầu chiến lược khoảng 1 triệu tấn chỉ khoảng 400 triệu USD và chúng ta có thể triển khai theo hình thức hợp tác công - tư hoặc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

VOV.VN - Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng 1 kho dự trữ xăng dầu chiến lược khoảng 1 triệu tấn chỉ khoảng 400 triệu USD và chúng ta có thể triển khai theo hình thức hợp tác công - tư hoặc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài.

Nâng mức dự trữ xăng dầu, giảm thiểu tác động từ thị trường toàn cầu
Nâng mức dự trữ xăng dầu, giảm thiểu tác động từ thị trường toàn cầu

VOV.VN - Nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu sẽ là yêu cầu cấp thiết, nhằm tăng khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường năng lượng thế giới hiện tại cũng như trong tương lai.

Nâng mức dự trữ xăng dầu, giảm thiểu tác động từ thị trường toàn cầu

Nâng mức dự trữ xăng dầu, giảm thiểu tác động từ thị trường toàn cầu

VOV.VN - Nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu sẽ là yêu cầu cấp thiết, nhằm tăng khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường năng lượng thế giới hiện tại cũng như trong tương lai.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp