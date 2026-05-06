Khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập thu hút 7,1 tỷ USD đầu tư

Ngày 5/5, Chủ tịch SCZone, ông Walid Gamal El-Din cho biết, chỉ trong 2 tháng qua, khu kinh tế này đã huy động được 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, nâng tổng số vốn đầu tư tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài chính năm nay lên 7,1 tỷ USD.

SCZone trải dài dọc theo kênh đào Suez, bao gồm nhiều cảng và khu công nghiệp, đang nỗ lực phát triển thành một trung tâm sản xuất, hậu cần và thương mại quốc tế.

Những diễn biến phức tạp gần đây xung quanh eo biển Hormuz, một hành lang quan trọng cho việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, đã làm gia tăng lo ngại về an ninh của các tuyến đường vận chuyển trong khu vực.

Một số công ty vận tải biển đã bắt đầu quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez, do rủi ro an ninh ở vùng biển vùng Vịnh gia tăng và các mối đe dọa ở Biển Đỏ đã giảm bớt.

Năm tài chính của Ai Cập bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm kế tiếp.