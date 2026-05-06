Khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập thu hút 7,1 tỷ USD đầu tư

Thứ Tư, 06:15, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khu kinh tế kênh đào Suez (SCZone) của Ai Cập đã thu hút 7,1 tỷ USD vốn đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài chính 2025 - 2026, khi khu vực này hướng tới mục tiêu mở rộng vai trò là trung tâm công nghiệp và logistics khu vực.

Ngày 5/5, Chủ tịch SCZone, ông Walid Gamal El-Din cho biết, chỉ trong 2 tháng qua, khu kinh tế này đã huy động được 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, nâng tổng số vốn đầu tư tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài chính năm nay lên 7,1 tỷ USD.

SCZone trải dài dọc theo kênh đào Suez, bao gồm nhiều cảng và khu công nghiệp, đang nỗ lực phát triển thành một trung tâm sản xuất, hậu cần và thương mại quốc tế.

khu kinh te kenh dao suez cua ai cap thu hut 7,1 ty usd dau tu hinh anh 1
Kênh đào Suez của Ai Cập (Ảnh: VOV-Cairo)

Những diễn biến phức tạp gần đây xung quanh eo biển Hormuz, một hành lang quan trọng cho việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, đã làm gia tăng lo ngại về an ninh của các tuyến đường vận chuyển trong khu vực.

Một số công ty vận tải biển đã bắt đầu quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez, do rủi ro an ninh ở vùng biển vùng Vịnh gia tăng và các mối đe dọa ở Biển Đỏ đã giảm bớt.

Năm tài chính của Ai Cập bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm kế tiếp.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: kênh đào Suez SCZone Ai Cập
Tin liên quan

Ai Cập hoàn thành thử nghiệm mở rộng kênh đào Suez mới
Ai Cập hoàn thành thử nghiệm mở rộng kênh đào Suez mới

VOV.VN - Ngày 28/12, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập đã công bố hoạt động vận hành thử nghiệm thành công tuyến đường thủy đôi mới, một phần của dự án phát triển khu vực phía Nam của kênh đào Suez.

Hàng chục tàu chuyển hướng đến Kênh đào Suez sau khi tình hình dần ổn định
Hàng chục tàu chuyển hướng đến Kênh đào Suez sau khi tình hình dần ổn định

VOV.VN - Kể từ đầu tháng 2/2025, hàng chục tàu thuyền đã thay đổi lộ trình để đi qua Kênh đào Suez của Ai Cập, thay vì vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi sau những dấu hiệu ổn định ngày càng tăng ở Biển Đỏ.

Ai Cập phản bác đề xuất của Tổng thống Trump về kênh đào Suez
Ai Cập phản bác đề xuất của Tổng thống Trump về kênh đào Suez

VOV.VN - Giới chức Ai Cập hôm 27/4 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ về miễn thu phí đối với các tàu của Mỹ di chuyển qua kênh đào Suez của Ai Cập.

