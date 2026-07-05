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Khuyến mại tập trung quốc gia thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế

Chủ Nhật, 15:07, 05/07/2026
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VOV.VN - Từ nay đến hết ngày 31/7/2026, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều hoạt động giảm giá, kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối, cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

“Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026” là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết 88 của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

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Doanh nghiệp giảm giá đến 100% trong Khuyến mại tập trung quốc gia 2026. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng, tham gia Chương trình và không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng đến khách hàng, người tiêu dùng; chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa (lên đến 100%).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, chương trình còn được kết hợp với các hội chợ, triển lãm, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và lễ hội truyền thống tại các địa phương. Qua đó, hàng hóa Việt Nam, sản phẩm đặc trưng vùng miền và văn hóa địa phương có thêm cơ hội được quảng bá tới người tiêu dùng và du khách.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Bá Toàn/VOV1
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