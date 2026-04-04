Kinh tế quý I/2026 khởi sắc, GDP ước tăng 7,83% nhờ công nghiệp và dịch vụ

Thứ Bảy, 11:15, 04/04/2026
VOV.VN - Sáng 4/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo kinh tế - xã hội quý I/2026. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, với sự đóng góp chủ yếu từ khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, chăn nuôi phục hồi, nuôi trồng thủy sản tăng nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính với mức tăng 9,73%.

kinh te quy i 2026 khoi sac, gdp uoc tang 7,83 nho cong nghiep va dich vu hinh anh 1
Quang cảnh buổi họp báo

Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và lượng khách quốc tế gia tăng. Một số ngành có mức tăng đáng chú ý gồm bán buôn, bán lẻ tăng 9,62%; vận tải, kho bãi tăng 8,95%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,70%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,89%; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; dịch vụ chiếm 43,45%.

Về sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%; tích lũy tài sản tăng 7,18%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,85%; nhập khẩu tăng 24,27% so với cùng kỳ năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
GDP năm 2025 tăng 8,02%, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD/người/năm

VOV.VN - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Việt Nam đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP vào 2045

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp 7% GDP vào 2030 và 9% GDP vào 2045, thúc đẩy quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam.

Quốc hội chốt giao mục tiêu GDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên

VOV.VN - Sáng 13/11, với 90,51% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.

