Kinh tế quý I/2026 khởi sắc, GDP ước tăng 7,83% nhờ công nghiệp và dịch vụ

Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, chăn nuôi phục hồi, nuôi trồng thủy sản tăng nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính với mức tăng 9,73%.

Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và lượng khách quốc tế gia tăng. Một số ngành có mức tăng đáng chú ý gồm bán buôn, bán lẻ tăng 9,62%; vận tải, kho bãi tăng 8,95%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,70%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,89%; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; dịch vụ chiếm 43,45%.

Về sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%; tích lũy tài sản tăng 7,18%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,85%; nhập khẩu tăng 24,27% so với cùng kỳ năm trước.