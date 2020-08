Kinh tế Singapore lao dốc do ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Theo ước tính của Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2/2020 của nước này đã giảm kỷ lục 42,9% so với quý trước và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ sụt giảm GDP của Singapore sâu hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Singapore nhận định, nền kinh tế nước này sẽ mất một thời gian dài để phục hồi và quá trình phục hồi có khả năng sẽ không diễn ra suôn sẻ do nguy cơ lan rộng đại dịch Covid-19 đang hiện hữu.

Việc chính phủ Singapore triển khai các biện pháp phong tỏa, kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bán lẻ và du lịch, trong khi xuất khẩu sụt giảm do nhu cầu toàn cầu yếu. Mặc dù nền kinh tế đã dần mở cửa trở lại và chính phủ đã đưa ra gói kích thích trị giá hơn 19% GDP, nhưng triển vọng vẫn không chắc chắn và các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc cắt giảm thêm việc làm.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore dự báo, nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm từ 5% đến 7% vào năm 2020, nhu cầu toàn cầu yếu sẽ tiếp tục tác động đến các lĩnh vực như vận tải và thương mại. Một số ngành công nghiệp chính đã đối mặt với sự sụt giảm mạnh trong quý 2/2020 như sản xuất giảm 31,7%, xây dựng giảm 97,1% và dịch vụ giảm 37,4% so với quý 1.

Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 ở Singapore đều là những người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá, một số trong số đó đã được cách ly. Do vậy, các lĩnh vực phụ thuộc vào lao động nước ngoài như xây dựng sẽ khó có thể cải thiện vì quá trình đưa lao động đi làm trở lại mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Chính phủ Singapore cũng đã tăng cường hỗ trợ việc làm để giúp bảo vệ người lao động, bao gồm trợ cấp tiền lương, cơ hội việc làm trong các dịch vụ công và thực tập sinh. Bộ Nhân lực nước này cho biết, tính đến cuối tháng 7/2020, khoảng 24.000 lao động tìm việc đã nhận được cơ hội việc làm do Chính phủ và các doanh nghiệp cung cấp.

Trong khi nền kinh tế Singapore suy thoái nghiêm trọng, tăng trưởng kinh tế trong khu vực diễn ra không đồng đều. Các con số cho thấy kinh tế Singapore chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nặng nề hơn nhiều quốc gia châu Á khác, GDP Nhật Bản giảm hơn 20% trong quý 2 còn nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi./.