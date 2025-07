Kinh tế Trung Quốc tăng 5,3% trong 6 tháng đầu năm 2025

Ông Thịnh Lai Vận, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, theo tính toán sơ bộ, trong 6 tháng đầu năm nay, GDP của nước này đạt 66.053,6 tỷ Nhân dân tệ, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,4%, quý II tăng 5,2%.

Cũng theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước trong 6 tháng đầu năm, trong đó CPI tháng 6 tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,1% so với tháng trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tháng 6 giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước và 0,4% so với tháng trước.

Trung Quốc tổ chức họp báo về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: SCIO

Mức giảm giá bán nhà thương mại mới tại Trung Quốc mặc dù đã thu hẹp hơn, nhưng vẫn tiếp tục giảm trong tháng 6, với mức giảm 1,4% ở các thành phố cấp 1, 3% và 4,6% ở các thành phố cấp 2 và 3 so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian qua, Bắc Kinh đã tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và trợ cấp tiêu dùng, cũng như nới lỏng chính sách tiền tệ. Hồi tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm bớt tác động của thuế quan thương mại từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kinh tế Trung Quốc 2025 dự kiến đạt khoảng 140.000 tỷ Nhân dân tệ VOV.VN - Theo dự báo của quan chức chính phủ Trung Quốc, kinh tế nước này dự kiến đạt khoảng 140.000 tỷ Nhân dân tệ trong năm nay, tương đương khoảng 19.500 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện hành.

Ông Thịnh Lai Vận đánh giá: “Nhìn chung, các chính sách kinh tế vĩ mô chủ động, tích cực hơn trong nửa đầu năm đã phát huy hiệu quả, nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tốt lên trong ổn định, thể hiện sức bật và sức sống mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn và bất định từ bên ngoài, nhu cầu nội địa chưa đủ mạnh, nền tảng phục hồi kinh tế vẫn cần được củng cố”.

Kết quả kinh tế của Trung Quốc được đánh giá là vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và cho thấy khả năng phục hồi trước thuế quan của Mỹ.

Trước đó, theo số liệu công bố ngày 14/7 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu tính bằng USD của nước này trong tháng 6 đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo tăng 5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 1,1%, không đạt dự báo tăng 1,3%, nhưng đánh dấu tháng tăng đầu tiên từ đầu năm tới nay, đảo ngược xu hướng giảm liên tục trước đó trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn yếu.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận mức tăng tương ứng đạt 16,8% và 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu của Trung Quốc từ hai khu vực này gần như đi ngang, chỉ tăng tương ứng 0,08% và 0,41%.

Dữ liệu cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 3,9%. Thặng dư thương mại đạt gần 586 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ 2024.

Những kết quả này đạt được nhờ tăng trưởng tốt của hoạt động xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ. Thỏa thuận hòa hoãn thuế quan tạm thời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng giúp hạn chế đà giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Các nhà quan sát đang theo dõi gói kích thích kinh tế mới có thể được đưa ra tại cuộc họp Bộ Chính trị dự kiến vào cuối tháng 7, cuộc họp được cho là có khả năng định hình chính sách kinh tế của Trung Quốc những tháng còn lại trong năm 2025.