Lai Châu: Công trường nỗ lực duy trì tiến độ khi giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao

Trên công trường Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên, ở xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, không khí thi công những ngày này vẫn luôn diễn ra sôi động. Những chiếc máy xúc, máy ủi liên tục, hối hả mở đường công vụ, xẻ núi, san gạt mặt bằng, tạo nền cho các hạng mục tiếp theo. Tuyến đường tạm dang dần hình thành, len lỏi qua sườn núi, phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị. Các tổ đội phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương chuẩn bị điều kiện thi công cầu và đường dẫn, tạo tiền đề để dự án bước vào giai đoạn thi công chính với quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, phía sau sự khẩn trương là không ít nỗi lo của đơn vị thi công khi giá vật liệu tăng. Kỹ sư Trần Mạnh Ninh, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, đơn vị liên danh nhà thầu thi công dự án chia sẻ: “Biến động xăng dầu của thị trường sẽ có một chút ảnh hưởng về vấn đề vận chuyển vật tư, vật liệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ cố gắng để làm sao đảm bảo vật tư cát, đá, xi măng, sắt thép trên công trường đầy đủ nhất để phục vụ cho đội nhân công hoàn thành công việc”.

Nhà thầu trên công trường dự án Hầm đường bộ Hoàng Liên đang nỗ lực thi công để đảm bảo tiến độ

Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lai Châu, có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Các nhà thầu đang huy động gần 60 đầu máy móc, phương tiện cùng gần 100 kỹ sư, công nhân chia ca làm việc liên tục. Từng mét taluy được bạt mái, từng lớp nền được hạ thấp, các tuyến đường công vụ dần hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mở cửa hầm là dấu mốc quan trọng của dự án.

Tuyến đường dẫn đang dần được hình thành, sắn sàng cho bước mở cửa hầm và thi công các hạng mục chính

Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên cho biết: Các đơn vị thi công trên công trường vẫn đang cố gắng duy trì nhịp độ làm việc, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án giao thông trọng điểm khu vực.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu hiện đang quản lý 34 dự án, với tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng, trong đó, có tới 27 dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Ông Trần Văn Điệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, áp lực giải ngân 50% kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm, cùng với việc giá vật liệu tăng từ 2 đến 6% tùy loại, đang khiến nhiều nhà thầu, đặc biệt là các đơn vị thực hiện hợp đồng trọn gói gặp nhiều khó khăn. Do đó, chủ đầu tư luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tiến độ chung của công trình.

Giá nhiên liệu tăng cao đang thách thức các nhà thầu ở Lai Châu thi công dự án hợp đồng trọn gói

Tinh thần “ăn Tết gọn, vào việc ngay” đã được các đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Mặc dù đang chịu nhiều tác động từ “bão giá” nhiên liệu, nhưng công trường ở Lai Châu vẫn đang duy trì tiến độ thi công, nỗ lực vượt khó, phấn đấu đưa các dự án về đích đúng thời hạn cam kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nơi vùng cao biên cương.