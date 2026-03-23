中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

Thứ Hai, 18:16, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030 gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

lan dau tien dien ra su kien ve khoa hoc cong nghe chan nuoi - thu y toan quoc hinh anh 1
Quang cảnh buổi họp báo

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 700 - 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - ông Phan Quang Minh cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y hiện đóng góp khoảng 26 - 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh thực phẩm nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh phức tạp, áp lực an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh.

lan dau tien dien ra su kien ve khoa hoc cong nghe chan nuoi - thu y toan quoc hinh anh 2
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh

Hội nghị hướng tới ba mục tiêu lớn gồm: tổng kết kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025; định hướng chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030; kết nối nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra phiên toàn thể sáng 28/3 và 6 phiên chuyên đề về khoa học công nghệ đối với lợn, gia cầm, gia súc nhai lại, sức khỏe vật nuôi, công nghệ vaccine -sinh phẩm thú y, kiểm soát kháng kháng sinh và an toàn thực phẩm.

Các phiên thảo luận tập trung vào phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, đổi mới công nghệ thức ăn, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy chuyển đổi số, kiểm soát kháng sinh và phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn.

lan dau tien dien ra su kien ve khoa hoc cong nghe chan nuoi - thu y toan quoc hinh anh 3
Ông Trần Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ông Trần Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Bộ NN&MT cho biết, các phiên thảo luận sẽ tập trung đề xuất giải pháp về giống, công nghệ, quản lý dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm, chuyển đổi số và phát triển chăn nuôi bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập.

Song song với hội nghị, khu triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng sẽ được tổ chức từ chiều 27/3 đến hết ngày 28/3, trưng bày các sản phẩm, giải pháp mới trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Nhiều doanh nghiệp lớn dự kiến tham gia như TH, De Heus, Hùng Nhơn, BAF Việt Nam, GreenFeed, C.P. Việt Nam, Vinamilk, Hanvet, VMC Việt Nam cùng các viện, trường và tổ chức khoa học công nghệ.

Ban Tổ chức cho biết, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn hướng tới giá trị thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển ngành chăn nuôi, thú y theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vân Hồng/VOV.VN
Tag: chăn nuôi thú y hội nghị khoa học quốc gia chăn nuôi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ ghi nhận dịch tả heo châu Phi tại 85 hộ chăn nuôi
VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong năm nay trên địa bàn thành phố xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 85 hộ chăn nuôi heo. Nhờ ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống nên dịch bệnh được ngăn chặn, không lây lan ra diện rộng.

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong năm nay trên địa bàn thành phố xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 85 hộ chăn nuôi heo. Nhờ ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống nên dịch bệnh được ngăn chặn, không lây lan ra diện rộng.

Sinh kế chăn nuôi giúp người dân Cà Mau giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, trọng tâm là các mô hình chăn nuôi phù hợp điều kiện từng gia đình. Các giải pháp thiết thực này đang giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo một cách bền vững.

VOV.VN - Xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, trọng tâm là các mô hình chăn nuôi phù hợp điều kiện từng gia đình. Các giải pháp thiết thực này đang giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo một cách bền vững.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành 9 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trong năm 2025

VOV.VN - Các ngành chức năng Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thành rà soát, cấp phép 9 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Đây là “lá chắn” bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước biến động thời tiết, thị trường và dịch bệnh, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững với an toàn dịch bệnh là tiêu chuẩn cốt lõi.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
Doanh Nghiệp
THỊ TRƯỜNG