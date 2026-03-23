Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

Đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030 gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi họp báo

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 700 - 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - ông Phan Quang Minh cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y hiện đóng góp khoảng 26 - 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh thực phẩm nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh phức tạp, áp lực an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh

Hội nghị hướng tới ba mục tiêu lớn gồm: tổng kết kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025; định hướng chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030; kết nối nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra phiên toàn thể sáng 28/3 và 6 phiên chuyên đề về khoa học công nghệ đối với lợn, gia cầm, gia súc nhai lại, sức khỏe vật nuôi, công nghệ vaccine -sinh phẩm thú y, kiểm soát kháng kháng sinh và an toàn thực phẩm.

Các phiên thảo luận tập trung vào phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, đổi mới công nghệ thức ăn, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy chuyển đổi số, kiểm soát kháng sinh và phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Ông Trần Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ông Trần Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Bộ NN&MT cho biết, các phiên thảo luận sẽ tập trung đề xuất giải pháp về giống, công nghệ, quản lý dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm, chuyển đổi số và phát triển chăn nuôi bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập.

Song song với hội nghị, khu triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng sẽ được tổ chức từ chiều 27/3 đến hết ngày 28/3, trưng bày các sản phẩm, giải pháp mới trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Nhiều doanh nghiệp lớn dự kiến tham gia như TH, De Heus, Hùng Nhơn, BAF Việt Nam, GreenFeed, C.P. Việt Nam, Vinamilk, Hanvet, VMC Việt Nam cùng các viện, trường và tổ chức khoa học công nghệ.

Ban Tổ chức cho biết, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn hướng tới giá trị thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển ngành chăn nuôi, thú y theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.