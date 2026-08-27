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Lãnh đạo IFC TP.HCM nhận lương cao nhất 850 triệu đồng/tháng

Thứ Năm, 14:40, 27/08/2026
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VOV.VN - Khung tiền lương lãnh đạo Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP.HCM theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 triệu - 850 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC từ 140 triệu - 200 triệu đồng/tháng.

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức sáng 27/8, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Các đại biểu HĐND Thành phố xem xét, thảo luận Tờ trình của UBND Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo đó, Thành phố chi trả các khoản trên bằng nguồn ngân sách trong thời gian Cơ quan điều hành chưa có nguồn thu. Trong thời gian chưa có quy định về mức lương theo cơ chế thị trường, thì mức lương trung bình dự kiến cao nhất của 1 nhân sự là hơn 11,6 triệu đồng/tháng. 

Dự thảo Nghị quyết xác định khung tiền lương theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 triệu – 850 triệu đồng/tháng. Giám đốc vận hành (COO) từ 200 triệu – 400 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Cơ quan điều hành từ 140 triệu - 200 triệu đồng/tháng. Trưởng phòng, ban và tương đương là từ 70 triệu – 140 triệu đồng/tháng. Chuyên viên từ 30 triệu – 60 triệu đồng/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố.

Cũng tại kỳ họp, cCác đại biểu HĐND TP.HCM cho ý kiến về Tờ trình của UBND Thành phố đối với Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng.

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Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: D.P)

Theo đó, TP.HCM có 29 xã đủ điều kiện thành phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.

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Các đại biểu dự kỳ họp (Ảnh: Q.Đ)

Theo UBND Thành phố, các địa phương này đáp ứng đủ 9 tiêu chuẩn đơn vị hành chính của phường như: quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn bình quân của Thành phố trong 3 năm gần nhất…

Sau khi thành lập 29 phường, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Kỳ họp xem xét 41 dự thảo nghị quyết, gồm 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 dự thảo nghị quyết cá biệt, liên quan đến thể chế, ngân sách, đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

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Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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