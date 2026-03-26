Lào Cai nỗ lực tăng trưởng hai con số trong năm nay



Để đảm bảo mục tiêu đề ra, mới đây, tỉnh Lào Cai đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ sau 8 tháng thực hiện sáp nhập hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Quy hoạch tỉnh được điều chỉnh theo tư duy, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn; phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời xác định rõ các trục động lực, cực tăng trưởng, vùng kinh tế và lĩnh vực ưu tiên. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức không gian phát triển, huy động, phân bổ hiệu quả nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai các dự án động lực và thúc đẩy liên kết vùng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng trên 10% và tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển một cách bền vững, tỉnh Lào Cai xác định tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính với quan điểm nhất quán trong cả hệ thống chính trị là chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ", lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

"Chúng tôi tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cởi mở với doanh nghiệp, gặp gỡ doanh nghiệp. Nếu như có phản ánh nào từ phía doanh nghiệp liên quan đến câu chuyện cán bộ nhũng nhiễu, đề nghị trực tiếp phản ánh tới Chủ tịch UBND tỉnh, sẽ xử lý hết sức nghiêm khắc đối với những trường hợp này. Phải làm quyết liệt, cải cách thì phải triệt để, làm sao để các doanh nghiệp đến với Lào Cai cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng, thuận lợi, ngay cả khi không quyết định đầu tư thì các doanh nghiệp cũng cảm thấy rất thoải mái với tỉnh Lào Cai", ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án đầu năm 2026

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, về hạ tầng chiến lược, tỉnh xác định ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Trấn Yên, Thống Nhất 1, Phú Thịnh, Phố Lu – Bảo Thắng, Bản Phung – Văn Bàn; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu. Đồng thời, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực liên vùng như: Cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Yên Bái – Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa, các cầu qua sông Hồng khu vực biên giới và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...

Về thu hút đầu tư, tỉnh kiên định với mục tiêu phát triển xanh, ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế so sánh như công nghiệp chế biến sâu, kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao...

"Trong Nghị quyết của tỉnh Lào Cai, chúng tôi có định hướng thêm về một ngành công nghiệp rất lớn và rất mong các nhà đầu tư quan tâm, đó là ngành công nghiệp dược liệu. Lào Cai có lợi thế rất lớn là trồng được rất nhiều loại dược liệu quý. Về khu du lịch, hiện nay chúng tôi đang tập trung quan tâm đến một số khu du lịch lớn, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu. Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát triển hệ thống sân golf trên địa bàn. Chúng tôi cũng khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại; đặc biệt chú trọng các dự án về năng lượng, lưu ý đến điện gió và điện mặt trời...", ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai

Những nỗ lực trong đồng hành với doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai sau sáp nhập hiện được các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đánh giá cao. Ông Nguyễn Công Hồng, đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong cho biết, trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ, đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ 1 ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

"Mặc dù rất bận rộn nhưng tỉnh Lào Cai vẫn tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính cho chúng tôi. Điều chúng tôi đặc biệt đánh giá cao là sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉ 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh Lào Cai. Cái mà nhà đầu tư chúng tôi quan tâm nhất là thủ tục hành chính, thời gian và tiến độ giải quyết công việc thì Lào Cai đã làm rất tốt. Làm được như Lào Cai thì là lần đầu tiên chúng tôi gặp", ông Nguyễn Công Hồng nói.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 67 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 1,086 tỷ USD, tương đương khoảng 27.167 tỷ đồng. Về dự án đầu tư trong nước, toàn tỉnh hiện có 1.423 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư tương đương 270.000 tỷ đồng và 411,4 triệu USD.

Đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách của tỉnh Lào Cai đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng 114,3% so với cùng kỳ năm 2025; tỉnh đã đón gần 3,5 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước; kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt trên 760 triệu USD... Với quyết tâm của tỉnh và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, có thể nói, mục tiêu tăng trưởng đạt trên 10% năm nay của Lào Cai là hoàn toàn khả thi.