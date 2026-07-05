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Lào Cai tìm lực đẩy từ mô hình cửa khẩu thông minh

Chủ Nhật, 10:51, 05/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhất là ở nhóm hàng nông sản. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kim ngạch 4 tỷ USD trong năm nay, địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm giảm phụ thuộc vào tính thời vụ của một số mặt hàng.

Trên 2.000 tấn sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc mỗi ngày là mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Riêng nửa đầu năm nay, giá trị mặt hàng này đã chiếm tới hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu qua Lào Cai. Tại Công ty Xuất nhập khẩu Trung Đông, áp lực xử lý từ 400 đến 600 tấn sầu riêng tươi mỗi ngày là rất lớn.

"Hải quan, biên phòng, kiểm dịch đều tạo điều kiện rất nhiều cho các doanh nghiệp. Việc thông quan đều thực hiện trong ngày, thông quan nhanh giúp đẩy mức độ rủi ro xuống thấp nhất", anh Đoàn Đức Việt, đại diện doanh nghiệp cho biết.

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Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Để dòng chảy nông sản không bị đứt gãy tại cửa ngõ biên giới, lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm, tìm tiếng nói chung. Về những thay đổi cụ thể trong khâu thực thi, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Đội trưởng đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết trên 90% tờ khai mặt hàng nông sản được phân luồng xanh xuất khẩu, qua đó rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp nắm bắt được các quy định, đặc biệt là Quy định 280 của phía Trung Quốc.

Tín hiệu vui từ xuất khẩu nông sản là rất rõ ràng. Thế nhưng, với chỉ tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ Đô la Mỹ mà Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm nay, áp lực đè lên cơ quan quản lý là không hề nhỏ.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ điểm nghẽn và hướng đi chiến lược sắp tới: "Năm nay mặc dù số thu xuất nhập khẩu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, tuy nhiên so với mục tiêu 4 tỷ USD thì đây là một con số rất khó khả thi. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải đưa mô hình Cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành; đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm Khu Kinh tế biên giới. Đến thời điểm này, Thủ tướng đã phê chuẩn, lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu đến quý 1 năm 2027 sẽ đưa cửa khẩu thông minh vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành".

Khác với phương thức giao nhận truyền thống, mô hình cửa khẩu thông minh sẽ sử dụng công nghệ số và hệ thống xe tự hành để vận chuyển hàng hóa, giúp thông quan liên tục 24/24 giờ mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Lào Cai sắp bước vào những tháng cuối năm – thời điểm nhộn nhịp nhất của thị trường xuất nhập khẩu. Việc duy trì nhịp độ thông quan các mặt hàng nông sản chủ lực, đồng thời gấp rút hoàn thiện hạ tầng số cho mô hình cửa khẩu mới, sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương này bứt phá, đóng góp hiệu quả hơn vào kinh tế biên mậu chung của cả nước.

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Giao thương nông sản sôi động qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)

VOV.VN - Hoạt động giao thương nông sản tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) tăng gấp đôi so với đầu năm do nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Việc nhập khẩu nông sản giúp ổn định thị trường nông sản, tạo thu nhập cho tiểu thương và gần 1.000 lao động, đồng thời đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp logistics.

An Kiên/VOV Tây Bắc
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