Lão nông Cần Thơ thu lãi kép từ vườn thanh trà

Thứ Hai, 07:00, 06/04/2026
VOV.VN - Nhờ mạnh dạn thay thế những loại cây ăn trái kém hiệu quả, lão nông Đinh Văn Phết (74 tuổi) ở phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ đã tìm thấy hướng đi mới từ cây thanh trà.

 

Với ưu điểm dễ chăm sóc, chi phí thấp và đầu ra ổn định, mô hình trồng thanh trà kết hợp du lịch sinh thái của ông không chỉ đem lại lợi nhuận kép mà còn cung cấp sản phẩm trái cây an toàn cho người tiêu dùng.

Với 4 công đất vườn, ông Đinh Văn Phết (Năm Phết) ở phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ từng trồng nhiều loại cây ăn trái, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Cách nay hơn 10 năm, qua sự giới thiệu của người quen, ông cải tạo hơn 1 công đất để trồng thử 20 gốc thanh trà. Nhận thấy đây là loại cây dễ chăm sóc, ít tốn chi phí phân thuốc, ông kiên trì gắn bó. Hơn 5 năm sau, vườn thanh trà bắt đầu cho trái và khoảng 3 năm gần đây, mỗi mùa thu hoạch cho từ 1-2 tấn trái tươi, sau khi trừ chi phí, ông Phết có thu nhập từ 40 triệu đồng trở lên.

Ông Đinh Văn Phết bên vườn thanh trà cho trái chín

“Tôi trồng đầu tiên 3 loại chứ không phải một thứ - ổi, cam, dâu. Sau đó tôi gặp ông bạn chiết cho một loạt thanh trà, trồng tới giờ thấy cũng có giá. Bây giờ giá 40.000/kg là người ta lại ào ào luôn. Năm nay chắc không thua năm ngoái, bởi vì bán cũng bằng giá như năm ngoái” - ông Phết chia sẻ.

Tết Bính Ngọ vừa qua, chỉ với 2 cây thanh trà cho trái chín ông Năm Phết đã bán được gần 6 triệu đồng. Hiện tại những cây thanh trà còn lại đang vào mùa thu hoạch, ông Phết đang hái trái chín bán từ từ.

Trái thanh trà trong vườn ông Phết khi đã chín

Chị Đinh Thị Kim Thoa- con gái ông Phết cho biết, dù mỗi năm thanh trà chỉ cho thu hoạch một vụ trái nhưng nhờ giá bán khá ổn định, mỗi năm cây càng thêm sai trái nên đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Theo chị Thoa: “Bây giờ có trái rồi tôi cũng phấn khởi, bà con chạy vô mua, cho lên mạng, có lúc không có thanh trà bán luôn, rất là ham. Nhờ có cây thanh trà này mà tuổi già cũng khỏe, con cái cũng đỡ lo cho ba chút. Thanh trà này ba chỉ rải phân dưới gốc, không phun thuốc, ăn rất an toàn”.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, ông Đinh Văn Phết đã mở rộng diện tích trồng cây thanh trà trên toàn bộ đất vườn, trong đó có nhiều cây thanh trà ngọt. Hiện tại ngoài việc bán trái chín cho thương lái, ông Đinh Văn Phết còn mở cửa đón du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm khu vườn với giá vé vào vườn 40.000 đồng/khách; ngoài tham quan, du khách có thể mua trái thanh trà tại vườn để làm quà cho gia đình, bạn bè, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình ông Phết.

Trái thanh trà chín được thu hoạch bán cho thương lái

Bà Thái Thị Thạo ở phường Trung Nhứt sau khi tham quan vườn thanh trà bộc bạch: “Tôi chỉ đi chợ mua về ăn nhưng bây giờ tới vườn thấy nhiều trái quá. Tất cả các chỗ khác đều lại tham quan khu du lịch. Trái nhiều sum suê thấy ham quá. Tôi về sẽ kể cho con cháu để tới tham quan cho biết”.  

Trái thanh trà chín sau khi bỏ vỏ

Mô hình trồng thanh trà kết hợp du lịch sinh thái của ông Năm Phết không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích, mà còn mở ra hướng đi mới cho nông dân tại địa phương. Sự thành công của lão nông này là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự nhạy bén trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Giờ đây, vườn thanh trà không chỉ giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định mà còn trở thành điểm dừng chân thú vị, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản sạch, vẻ đẹp bình dị của vùng quê Trung Nhứt nói riêng và vùng đất Tây Đô nói chung đến với du khách gần xa.

Người phụ nữ Đồng Tháp nâng tầm hạt ca cao Việt Nam vươn ra thế giới

VOV.VN - Với niềm đam mê và khát vọng nâng giá trị hạt ca cao quê nhà, chị Nguyễn Ngọc Điệp (xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) đã say mê, sáng tạo, nghiên cứu, chế biến từ hạt ca cao ra nhiều sản phẩm sôcôla. Qua bao khó khăn, thử thách, các sản phẩm sôcôla thương hiệu Aluvia đã từng bước chinh phục thị trường xa gần.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Bỏ phố về quê khởi nghiệp thành công từ cây nấm

VOV.VN - Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, anh Trần Tài (sinh năm 1991) lựa chọn trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo, ứng dụng công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mang lại doanh thu từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi năm.

"Đổi đời" từ mô hình vỗ béo trâu, bò

VOV.VN - Tận dụng lợi thế chăn nuôi để tạo "cần câu" cho người nghèo, trong thời gian qua, anh Nguyễn Hồng Ngự ở xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ đã xây dựng thành công mô hình nuôi vỗ béo trâu, bò liên kết với hộ dân.

Doanh nghiệp khởi nghiệp xanh cùng ra biển lớn

VOV.VN - Những năm gần đây, một cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp xanh hình thành, được nhiều doanh nghiệp lớn hỗ trợ và tự hỗ trợ nhau, cùng ra biển lớn. Những ngày Tết, trong dòng chảy thị trường không ngừng nghỉ, niềm vui của doanh nghiệp được nhân lên khi sản phẩm được nhiều người đón nhận và thêm đơn hàng.

