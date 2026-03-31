Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

Theo đó, các tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền tại 5 địa điểm gồm các thôn: Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp (thuộc xã Gia Bình) và thôn Tử Nê (thuộc xã Lương Tài).

Các tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Toàn cảnh dự án

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, áp dụng từ ngày 10/3. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư để dự án được triển khai theo tiến độ.

Người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham vấn cộng đồng dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình với tổng diện tích trên 340 ha, quy mô dân số gần 52.000 người. Dự án thuộc địa bàn 4 xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính. Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.000 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2025-2032.