Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 17:33, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, các tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền tại 5 địa điểm gồm các thôn: Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp (thuộc xã Gia Bình) và thôn Tử Nê (thuộc xã Lương Tài).

Các tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Toàn cảnh dự án 

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, áp dụng từ ngày 10/3. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư để dự án được triển khai theo tiến độ.

Người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án 

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham vấn cộng đồng dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình với tổng diện tích trên 340 ha, quy mô dân số gần 52.000 người. Dự án thuộc địa bàn 4 xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính. Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.000 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2025-2032.

Tiến Dũng/VOV.VN
Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án sân bay Gia Bình
Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án sân bay Gia Bình

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 08/3/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án sân bay Gia Bình

Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án sân bay Gia Bình

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 08/3/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cận cảnh dự án xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ra sao?
Cận cảnh dự án xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ra sao?

VOV.VN - Khi đi vào vận hành, sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Cận cảnh dự án xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ra sao?

Cận cảnh dự án xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ra sao?

VOV.VN - Khi đi vào vận hành, sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Quốc hội đồng ý xây Sân bay quốc tế Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao
Quốc hội đồng ý xây Sân bay quốc tế Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao

VOV.VN - Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Quốc hội đồng ý xây Sân bay quốc tế Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao

Quốc hội đồng ý xây Sân bay quốc tế Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao

VOV.VN - Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sân bay Gia Bình góp phần chia tải cho Nội Bài
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sân bay Gia Bình góp phần chia tải cho Nội Bài

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, việc khai thác đồng thời hai sân bay Nội Bài và Gia Bình sẽ áp dụng dẫn đường vệ tinh, thiết lập vùng trời điều hành chung để bảo đảm an toàn, hạn chế giao cắt và xung đột.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sân bay Gia Bình góp phần chia tải cho Nội Bài

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sân bay Gia Bình góp phần chia tải cho Nội Bài

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, việc khai thác đồng thời hai sân bay Nội Bài và Gia Bình sẽ áp dụng dẫn đường vệ tinh, thiết lập vùng trời điều hành chung để bảo đảm an toàn, hạn chế giao cắt và xung đột.

