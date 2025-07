Livestream tại chợ phiên vùng cao Lai Châu: Nhạy bén giữa thời kinh tế số

Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Lai Châu: Sản lượng điện cung ứng tăng hơn 20%

VOV.VN - Nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu đã vận hành an toàn, hiệu quả trong các tháng đầu năm nay. Tính đến ngày 22/6, sản lượng Nhà máy thuỷ điện Sơn La đã sản xuất là 3.033 triệu KWh, đạt 125% so với cùng kỳ năm 2024; Nhà máy thuỷ điện Lai Châu sản xuất 877 triệu KWh, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2024.