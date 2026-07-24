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VOV.VN - Từng là loài cỏ dại mọc ven bờ mương, trên các cánh đồng ngập phèn, ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, năn bộp nay trở thành đặc sản được thị trường ưa
chuộng. Không chỉ xuất hiện trong thực đơn nhiều nhà hàng, loại rau này còn
mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân nhờ giá bán lên tới khoảng một
120.000 đồng/kg trên thị trường.
chuộng. Không chỉ xuất hiện trong thực đơn nhiều nhà hàng, loại rau này còn
mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân nhờ giá bán lên tới khoảng một
120.000 đồng/kg trên thị trường.
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năn bộp, rau năn bộp, đặc sản miền Tây
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-clip-24-7.m3u8
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2026-07/tiktok-clip-24-7.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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