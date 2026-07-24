Tóm tắt

VOV.VN - Từng là loài cỏ dại mọc ven bờ mương, trên các cánh đồng ngập phèn, ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, năn bộp nay trở thành đặc sản được thị trường ưa

chuộng. Không chỉ xuất hiện trong thực đơn nhiều nhà hàng, loại rau này còn

mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân nhờ giá bán lên tới khoảng một

120.000 đồng/kg trên thị trường.