Tóm tắt

VOV.VN - Mang hương vị riêng của vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, táo gió và táo bom Khánh Hòa ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ những loại cây từng mọc hoang nay được trồng quanh vườn nhà và canh tác rộng, hai loại táo này đã vươn xa, trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao.