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Mã số vùng trồng tạo "lá chắn" cho dừa Vĩnh Long trước rào cản thương mại

Thứ Ba, 07:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Vĩnh Long hiện đã cấp hơn 100 mã số vùng trồng với trên 27.000 ha đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ và tăng cường truy xuất nguồn gốc, địa phương đang từng bước xây dựng “lá chắn” giúp ngành dừa giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại.

Phòng vệ thương mại với ngành dừa

Vĩnh Long hiện có khoảng 120.000 ha dừa và tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hàng đầu cả nước. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, trong đó phần lớn phát triển theo tiêu chuẩn hữu cơ.

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Trái dừa Xiêm của Việt Nam đang được thị trường ngoài nước ưa chuộng

Vùng nguyên liệu hữu cơ được quản lý rất chặt chẽ, từ từng hộ dân đến toàn bộ quy trình canh tác. Đây là lợi thế giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và hạn chế rủi ro về phòng vệ thương mại.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trưởng tỉnh Vĩnh Long) thực hiện Nghị định 38 về quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp.

“Chúng tôi đã ban hành đầy đủ thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp thực hiện thuận lợi. Đến nay, địa phương đã tiếp nhận, cấp mới và cấp lại hơn 100 mã số vùng trồng. Song song đó, tỉnh đang hoàn tất việc chuyển đổi mã số vùng trồng theo quy định mới, đặc biệt đối với các vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc”, ông Bình cho hay.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long đã có trên 27.000 ha được cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện để nông sản xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU. Riêng đối với cây dừa – sản phẩm đặc trưng của địa phương – đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ dân vẫn chưa quen với việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ nên địa phương phải vận động người dân liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn.

Mã số vùng trồng “tấm hộ chiếu” đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế

Mã số vùng trồng được xem là “tấm hộ chiếu” đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc kết nối với doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Mã số vùng trồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu. Vì vậy, địa phương vừa phát triển vùng nguyên liệu, vừa phải tìm kiếm doanh nghiệp đồng hành.

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Các sản phẩm từ trái dừa xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới

“Về vụ việc liên quan phòng vệ thương mại, đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long chưa ghi nhận tác động đáng kể đối với doanh nghiệp xuất khẩu dừa. Tuy nhiên để chủ động ứng phó trước nguy cơ, chúng tôi rất mong người dân chủ động tham gia liên kết và thực hiện mã số vùng trồng, bởi đây là điều kiện bắt buộc để nông sản có thể xuất khẩu ổn định”, ông Bình thông tin.

Sở Nông nghiệp và Môi trưởng tỉnh Vĩnh Long cũng triển khai đồng thời nhiều hình thức tuyên truyền thông qua tài liệu, website, báo chí và các chương trình truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tăng cường tập huấn cả về quy định cấp mã số vùng trồng và quy trình canh tác, giúp nông dân đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Một nội dung quan trọng là hướng dẫn người dân cập nhật nhật ký sản xuất và dữ liệu canh tác trên hệ thống quản lý mã số vùng trồng. Đây sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa và người dân sẽ dần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số.

“Việc đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ giúp minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất, nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường nhập khẩu”, ông Bình nhấn mạnh.

Đối với người trồng cây ăn trái ở Vĩnh Long cũng như Đồng bằng sông Cửu Long, đây là cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

PV/VOV.VN
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