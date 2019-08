Mạo nhận chủ đầu tư, Trần Anh Group “xé rào” bán hơn 1.100 sản phẩm?

Như VOV đã thông tin, hiện nay tại tỉnh Bình Dương đang có một dự án bất động sản nhưng thông tin về chủ đầu tư không thống nhất. Đó là Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 tọa lạc tại đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích khoảng 29 ha, bao gồm cả đất nền và nhà phố.

Thời điểm hiện tại, Nhà mẫu tại Dự án Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 đang trong quá trình hoàn thiện.

Dự án này do Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Dương Miền Nam làm chủ đầu tư, nhưng tại các sàn giao dịch bất động sản của Trần Anh Group và các trang thông tin điện tử của đơn vị này thì đều giới thiệu dự án trên là dự án Phúc An Garden do Trần Anh Group làm chủ đầu tư.

Trong vai là nhà đầu tư vào dự án Phúc An Graden, phóng viên được nhân viên môi giới tên Lâm Công Hậu tại Sàn giao dịch 584 Cộng Hòa (có địa chỉ tại số 584 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) thuộc Trần Anh Group, cung cấp thông tin về nguồn gốc dự án Phúc An Garden và chủ đầu tư dự án này.

Theo nam nhân viên môi giới này thì Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 là tên đăng ký giấy phép, còn Phúc An Garden là tên thương mại. Chủ đầu tư dự án là Trần Anh Group, đơn vị xin giấy phép là Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Dương Miền Nam thì bán lại cho Công ty thành viên của Trần Anh Group. Hiện tại, sau gần 2 tháng giới thiệu, Trần Anh Group đã xuất ra hơn 1.150 sản phẩm tại dự án Phúc An Graden.

Cổng vào Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 được Trần Anh Group đổi tên thành khu dân cư Phúc An Garden.

Nhưng khi phóng viên cung cấp những thông tin trên về dự án Phúc An Garden do Trần Anh Group làm chủ đầu với Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thì ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khẳng định, không có dự án nào có tên “Phúc An Garden” tại tỉnh Bình Dương và trên địa bàn cũng không có dự án nào là của Trần Anh Group, việc mua bán dự án phải báo cáo với cơ quan liên quan.

“Chủ đầu tư được phép chuyển nhượng khi đã đầu tư một số nội dung cơ bản theo điều 48 của Luật kinh doanh bất động sản, nhưng khi chuyển nhượng thì phải được cơ quan nhà nước cho phép. Dự án Nam Long là tên dự án là Khu nhà ở nông thôn Nam Long, về hồ sơ pháp lý là được cấp phép xây dựng. Sở Xây dựng chưa có văn bản nào thông báo đủ điều kiện bán nhà theo quy định”, ông Vinh cho biết.

Có hay không việc Trần Anh Group có “thói quen” tự nhận là chủ đầu tư các dự án bất động sản để bán sản phẩm, khi trước đó tại dự án Long Phú Villa tọa lạc ngay bên cạnh Quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An cũng được giới thiệu do Trần Anh Group làm chủ đầu tư. Nhưng đại diện Sở Xây dựng tỉnh Long An khẳng định UBND tỉnh không có chủ trương đầu tư dự án này?

Một phần Hợp đồng nguyên tắc về quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất do Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Bình An (thành viên của Trần Anh Group) ký với khách hàng.

Tại sao Trần Anh Group lại ngang nhiên mở bán dự án Khu dân cư nông thôn Nam Long 2 khi chưa được chủ trương chấp thuận của ngành chức năng tỉnh Bình Dương, phải chăng có ai đang “chống lưng” hoặc Trần Anh Group đang vì lợi nhuận mà “xé rào”, bất chấp pháp luật?