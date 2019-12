Masan MEATLife hút nhà đầu tư trước khi lên UPCoM

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) – một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) tổ chức hội thảo TIỀM NĂNG & CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU MASAN MEATLIFE nhằm chia sẻ về sứ mệnh nâng cao chất lượng đạm động vật cho người Việt và giải đáp minh bạch thắc mắc của các nhà đầu tư trước thời điểm cổ phiếu MML chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM vào tháng 12/2019. Hội thảo thu hút hơn 150 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

MEATDeli được chế biến tại nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm.

Tại buổi hội thảo, Masan MEATLife giới thiệu đến các nhà đầu tư về chiến lược phát triển sau khi chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản phẩm nông nghiệp sang chuỗi giá trị đạm động vật có thương hiệu, cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm thịt ngon, an toàn, giá cả hợp lý mọi lúc, mọi nơi.

Theo Worldbank, Việt Nam là nước có lượng tiêu thị thịt lợn cao thứ 2 thế giới. Thị trường này vẫn còn tiếp tục phát triển với tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của sản lượng thịt lợn là 20% trong giai đoạn 2019 - 2025. Thịt lợn là mảng lớn nhất trong ngành F&B với thị trường có giá trị hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường chưa được chuẩn hóa, còn rời rạc, 99% sản phẩm thịt lợn trên thị trường hiện nay không có thương hiệu. Đây là cơ hội rất lớn để MML tăng trưởng bứt phá, mở rộng quy mô và trở thành người tiên phong thay đổi cán cân của thị trường.

Masan MEATLife đã ra mắt thành công sản phẩm thịt mát đầu tiên được chứng nhận với công nghệ chế biến đạt chuẩn châu Âu mang thương hiệu MEATDeli vào tháng 12/2018. Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng đón nhận như một sản phẩm mang tính cách mạng trên thị trường khi đáp ứng đủ 3 yếu tố Tươi ngon – An toàn – Giá cả hợp lý, điều mà trước đây ít sản phẩm thịt lợn nào làm được.

Tháng 1/2019, MEATDeli có 39 điểm bán tại Hà Nội. Đến nay, chỉ sau 11 tháng, MEATDeli đã phát triển nhanh chóng, phục vụ hơn 800.000 người tiêu dùng với hơn 410 điểm bán tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. MEATDeli đã đạt 55%+ thị phần tại Vinmart, có mặt tại BigC, dự kiến đạt 30%+ thị phần Co.op Mart, cán mốc 550 điểm bán trong năm 2019. Đa dạng điểm bán từ cửa hàng sở hữu, cửa hàng trong siêu thị, cửa hàng nhượng quyền đã giúp MML đưa MEATDeli vươn mình nhanh chóng.

Người tiêu dùng yêu thích sản phẩm MeatDeli

Tăng trưởng gấp 10+ lần số điểm bán, doanh thu dự kiến đạt 500 - 1000 tỷ đồng trong năm đầu tiên chào sân thị trường là những con số vô cùng ấn tượng của MEATDeli. MML kỳ vọng đến năm 2022, các sản phẩm thịt có thương hiệu sẽ đóng góp 50% – 70% doanh thu của công ty.

Masan MEATLife thể hiện rõ mục tiêu và sứ mệnh cuối cùng của doanh nghiệp là cung cấp nguồn đạm động vật chất lượng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Mục tiêu, trong 5 năm tới, trở thành doanh nghiệp đứng số 1 về thịt mát đóng gói có thương hiệu tại Việt Nam, chiếm 10% thị phần thịt lợn toàn quốc, phát triển trên 5000 điểm bán.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đưa ra, MML sở hữu trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao ở Nghệ An với hai phân khu có tổng diện tích 200ha, có khả năng cung cấp cho thị trường 250.000 con lợn mỗi năm. Đồng thời, liên kết với các đối tác thu mua lợn đạt tiêu chuẩn nhằm gia tăng sản lượng và đảm bảo nguồn cung ổn định. Tổ hợp chế biến thịt MML Meat Hà Nam có công suất thiết kế 1,4 triệu con lợn, tương đương với 140.000 tấn thịt mỗi năm. Tháng 9/2019, Tổ hợp chế biến thịt MEAT Hà Nam chính thức được chứng nhận Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm. BRC là bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập và được xem là "Tiêu chuẩn vàng" trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. MML có kế hoạch đưa tổ hợp chế biến thịt mát thứ 2 đi vào hoạt động tại Long An vào quý 4 năm 2020.

Ông Phạm Trung Lâm

Ông Phạm Trung Lâm, Tổng giám đốc MML nhận định: “Thị trường thịt lợn của chúng ta hiện nay rất giống với thị trường sữa cách đây 20 năm, khi cùng tồn tại những nghịch lý lớn là không có tiêu chuẩn, hầu hết sản phẩm không có thương hiệu, không có người dẫn đầu thay đổi thị trường. Trong vòng 20 năm, thị trường sữa tăng trưởng gấp 4 lần, một doanh nghiệp nội địa vươn lên chiếm 50+ thị phần. Thị trường thịt hiện nay có giá trị hơn 10 tỷ USD lớn gấp 2,5 thị trường sữa, nhưng có đến 99% sản phẩm không có thương hiệu. Chúng tôi nhận định đây là đây là thời cơ rất lớn để mở quy mô, cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn chất lượng cao, giá cả hợp lý, đồng thời đón đầu xu hướng tiêu dùng để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần vô cùng tiềm năng. Nằm trong chiến lược chuyển đổi sang mô hình FMCG có tốc độ tăng trưởng nhanh,Masan MEATLife chính thức giao dịch cổ phiếu MML trên thị trường UPCoM sẽ gia tăng sự linh hoạt và khẳng định nền tảng vững chắc của công ty, mang đến cho thị trường nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.”

Ngoài việc mang đến tính minh bạch cho các cổ đông, việc niêm yết cổ phiếu lên thị trường UPCoM cũng là bước đi chiến lược góp phần đưa MML đạt mục tiêu IPO theo tiêu chuẩn quốc tế trên sàn chứng khoán HOSE vào năm 2022 – 2023. Điều này cũng nhất quán với chiến lược tổng thể của Masan Group nhằm niêm yết tất cả các công ty thành viên trên các sàn giao dịch chính trong năm 2022-2023 để đem lại giá trị tối đa cho cổ đông.