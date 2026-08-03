Tóm tắt

VOV.VN - Na đang vào chính vụ thu hút nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải quả na nào cũng chín cây, ngọt đậm và để được lâu. Theo các tiểu thương và nhà vườn, chỉ cần quan sát một vài đặc điểm bên ngoài, người mua có thể dễ dàng chọn được những quả na nhiều thịt, ít hạt và thơm ngon.