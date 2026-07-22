Mở rộng CPTPP, tăng kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp để bứt phá xuất khẩu

Qua đó, giúp doanh nghiệp gỡ rào cản thuế xanh, tận dụng tối đa ưu đãi trong bối cảnh hiệp định đang nâng cấp về thương mại số.

Phân tích về vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không gói gọn trong thương mại hàng hóa, mà còn mở rộng sang dịch vụ, đầu tư, thương mại số và mua sắm công.

Dù đóng vai trò ngày càng thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh, nhưng tiềm năng của Hiệp định vẫn chưa được phát huy trọn vẹn.

Theo ông Khanh, hiệu quả thực tế của mạng lưới CPTPP phụ thuộc rất lớn vào năng lực của doanh nghiệp trong kết nối cơ hội giữa các thị trường thành viên.

Tòan cảnh Diễn đàn

Đại diện Nhật Bản cho biết, kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, tổng kim ngạch thương mại giữa nước này với các thành viên tăng 41%, từ 27.400 tỷ Yên trong năm 2018, lên 38.700 tỷ Yên trong năm 2025.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, CPTPP thiết lập các quy tắc tiên tiến như tự do chuyển tải dữ liệu xuyên biên giới, không bắt buộc đặt cơ sở hạ tầng điện toán tại nước sở tại và không yêu cầu chuyển giao mã nguồn.

Những quy định này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động số. Sắp tới, thông qua quá trình nâng cấp Chương Thương mại điện tử, Hiệp định sẽ tích hợp xử lý các vấn đề mới về trí tuệ nhân tạo (AI), định danh số, thanh toán điện tử và an ninh mạng.

Đại biểu tham dự điễn đàn

Tham gia diễn đàn, đại diện Vương quốc Anh, ông Matthew Davies, đề xuất hướng đi tiếp theo là mở rộng CPTPP tới các nền kinh tế có tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng cường hợp tác thực tiễn. Ông Matthew Davies cũng lưu ý, bên cạnh sự hợp tác cấp Chính phủ, việc xây dựng quan hệ đối tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trên.

Còn bà Nguyễn Phạm Kim Ngân, chuyên gia phát triển bền vững, chỉ ra rằng để CPTPP phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tạo lập một nền tảng chung. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là vượt qua rào cản khắt khe về thuế quan xanh, tài chính xanh để tận dụng triệt để các ưu đãi.

Bà Ngân kiến nghị: “Cần tạo 1 nền tảng thông tin để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi và hiệu quả hơn mà doanh nghiệp bớt phải qua khâu trung gian. CPTPP khi mở rộng có thêm thành viên mới thì có những cập nhật mới về các chính sách, việc này cần có diễn đàn hay buổi trao đổi chuyên sâu để cập nhật cho doanh nghiệp”.