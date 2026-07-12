Tóm tắt

VOV.VN - Bơ đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương, nguồn cung dồi dào khiến giá bán khá mềm. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, thị trường cũng xuất hiện tình trạng bơ thu hoạch non, chín ép, ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm của người tiêu dùng.