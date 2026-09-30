Mưa lớn kéo dài khiến sầu riêng tại một xã ở Gia Lai chết hàng loạt

Những ngày này, tại nhiều vườn sầu riêng ở xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thay vì tất bật chăm sóc sau thu hoạch thì người dân lại phải thuê nhân công cưa bỏ những cây đã chết. Tại thôn Hoàng Yên, nhiều vườn sầu riêng trước đây xanh tốt, nay chỉ còn những thân cây khô, trơ cành.

Sau nhiều lần tìm cách cứu chữa nhưng không hiệu quả, ông Trịnh Ngọc Oanh, thôn Hoàng Yên buộc phải cưa bỏ toàn bộ vườn cây đã chăm sóc suốt 4 năm. Gia đình ông Oanh có 162 cây sầu riêng, bước vào năm thứ 4 và chuẩn bị cho lứa thu hoạch đầu tiên. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, cây đồng loạt bị bệnh rồi chết.

Người dân thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông cắt bỏ cây sầu riêng do chết hàng loạt

“Vườn nhà tôi 4 năm rồi chưa được thu, năm nay sắp cho trái thì chết hết rồi. Tiếc lắm, công rồi tiền. Giờ phải chấp nhận, cắt bỏ thôi", ông Oanh than thở.

Không chỉ gia đình ông Oanh, nhiều hộ dân khác tại thôn Hoàng Yên cũng rơi vào cảnh tương tự. Có hộ mất vài chục cây, có hộ thiệt hại hàng trăm cây. Từ một vườn sầu riêng xanh tốt, vườn của anh Lê Văn Thành ở xã Chư Prông giờ chỉ còn những thân cây trơ trọi. Lá rụng gần hết, cành khô héo, nhiều cây đã chết đứng. Gia đình anh Thành cùng các anh em trồng gần 300 cây sầu riêng, đến nay khoảng 6 năm tuổi. Năm ngoái, vườn cho thu hoạch khoảng 17 tấn quả, với giá bán 57.000 đồng/kg.

Sầu riêng bị cưa hạ có cây 5-6 năm tuổi.

Thế nhưng, bước vào vụ năm nay, cây bất ngờ phát bệnh và chết hàng loạt. Dù chưa xác định chính xác tác nhân gây bệnh, anh Thành cho biết trên thân cây xuất hiện những mảng màu đen. Sau đó, lá khô héo, rụng sạch rồi cây chết dần.

Cây sầu riêng xuất hiện tình trạng đen vỏ, rụng hết lá.

“Năm ngoái có chết mà chết ít, năm nay chết nhiều nên bà con phá tái canh. Bà con buồn, chẳng muốn ra vườn luôn. Công sức bao nhiêu năm mà bây giờ chết hết, nóng ruột", anh Thành chia sẻ.

Ông Ngô Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thông tin, tình trạng sầu riêng chết hàng loạt hiện tập trung chủ yếu tại thôn Hoàng Yên và làng Bạt. Diện tích thiệt hại được kiểm đếm sơ bộ hơn 10 ha.

Qua kiểm tra bước đầu, ngành chức năng nhận định sầu riêng chết có thể liên quan đến nấm bệnh. Các biểu hiện trên cây tương tự tình trạng hồ tiêu mắc bệnh chết nhanh, chết chậm. Đáng chú ý, phần lớn diện tích bị thiệt hại nằm ở những khu vực địa hình bằng phẳng, khả năng thoát nước kém. Khi mưa kéo dài, nước tích tụ trong vườn, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan. Ông Ngô Anh Tuấn cho biết, trước mắt địa phương đang vận động người dân xử lý những cây đã chết, tránh để nguồn bệnh lây lan sang các diện tích còn lại.

“Đa số các vườn bị chết là những vườn có địa hình bằng, nước không thoát được. Để tránh lây lan, địa phương vận động các hộ có cây chết cắt cây, dọn vườn; những vườn chưa bị thì đào rãnh thoát nước, không để cây bị úng", ông Tuấn nói.

Sầu riêng chết hàng loạt đang được ngành chức năng đánh giá là do nấm bệnh phát sinh do mưa kéo dài.

Hiện ngành chức năng xã Chư Prông tiếp tục rà soát diện tích sầu riêng bị thiệt hại, hướng dẫn người dân xử lý những vườn bị ảnh hưởng và chủ động tiêu thoát nước. Tình trạng sầu riêng chết hàng loạt sau thời gian mưa kéo dài không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người trồng, mà còn cho thấy những rủi ro khi phát triển loại cây này tại những vùng đất không phù hợp.