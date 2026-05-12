中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ triển khai các biện pháp hạ nhiệt giá nhiên liệu

Thứ Ba, 06:20, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ công bố kế hoạch cho các công ty năng lượng vay dầu từ kho dự trữ chiến lược và xem xét tạm dừng thuế xăng liên bang nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 11/5 cho biết sẽ cho các công ty năng lượng vay 53,3 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, vốn tăng mạnh do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Bộ Năng lượng Mỹ trước đó cũng đề xuất cung cấp tối đa 92,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

my trien khai cac bien phap ha nhiet gia nhien lieu hinh anh 1
Các trụ bơm xăng tại một cây xăng gần đường cao tốc ở Encinitas, bang California, Mỹ, ngày 30/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, ông Trump cho biết ủng hộ việc tạm dừng thuế liên bang đối với xăng nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân Mỹ. Thuế xăng liên bang hiện ở mức khoảng 18 cent/gallon và việc đình chỉ thuế sẽ cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ cho rằng giá xăng và dầu có thể giảm mạnh sau khi tình hình với Iran được giải quyết, đồng thời cho biết việc tạm dừng thuế sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian phù hợp. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã tăng hơn 50% kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Tính đến ngày hôm nay, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức khoảng 4,52 USD/gallon.

Một số nghị sĩ của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ cũng đã đưa ra các đề xuất tạm dừng thuế xăng liên bang nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu cho rằng ngay cả khi thuế xăng được đình chỉ, giá nhiên liệu có thể chỉ giảm từ 10 đến 16 cent/gallon, trong khi ngân sách liên bang có nguy cơ thất thu hàng tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy giá năng lượng tiếp tục trở thành sức ép lớn đối với kinh tế Mỹ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

gia_xang_tai_my_trung_binh_vuot_4_usd_gallon_vao_ngay_31_3.jpg

Giá xăng tại Mỹ vượt 4 USD/gallon cao nhất kể từ năm 2022

VOV.VN - Giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ giữa năm 2022, thời điểm nổ ra xung đột Nga - Ukraine. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình trên toàn quốc sáng 31/3 ở mức 4,02 USD/gallon, tăng hơn 1 USD chỉ trong vòng một tháng qua.

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: Mỹ giá xăng dầu giá nhiên liệu giá xăng ở Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Giá xăng sẽ “lao dốc” khi Mỹ hoàn tất chiến dịch ở Iran
Tổng thống Trump: Giá xăng sẽ “lao dốc” khi Mỹ hoàn tất chiến dịch ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 cho biết giá xăng sẽ nhanh chóng giảm mạnh sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch tại Iran.

Tổng thống Trump: Giá xăng sẽ “lao dốc” khi Mỹ hoàn tất chiến dịch ở Iran

Tổng thống Trump: Giá xăng sẽ “lao dốc” khi Mỹ hoàn tất chiến dịch ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 cho biết giá xăng sẽ nhanh chóng giảm mạnh sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch tại Iran.

Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục
Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Giá xăng ở Mỹ ngày 12/6 lại lập thêm 1 kỷ lục mới khi lên tới mức trung bình 5,01 USD/gallon, tương đương 3,78 lít. 

Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục

Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Giá xăng ở Mỹ ngày 12/6 lại lập thêm 1 kỷ lục mới khi lên tới mức trung bình 5,01 USD/gallon, tương đương 3,78 lít. 

Giá xăng trung bình ở Mỹ lần đầu chạm ngưỡng 5 USD/gallon
Giá xăng trung bình ở Mỹ lần đầu chạm ngưỡng 5 USD/gallon

VOV.VN - Giá xăng trung bình ở Mỹ đã lần đầu tiên chạm ngưỡng hơn 5 USD mỗi gallon (tương đương 3,78 lít) ngày 11/6. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới lạm phát gia tăng ở nền kinh tế số 1 thế giới.

Giá xăng trung bình ở Mỹ lần đầu chạm ngưỡng 5 USD/gallon

Giá xăng trung bình ở Mỹ lần đầu chạm ngưỡng 5 USD/gallon

VOV.VN - Giá xăng trung bình ở Mỹ đã lần đầu tiên chạm ngưỡng hơn 5 USD mỗi gallon (tương đương 3,78 lít) ngày 11/6. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới lạm phát gia tăng ở nền kinh tế số 1 thế giới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp