Mỹ triển khai các biện pháp hạ nhiệt giá nhiên liệu

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 11/5 cho biết sẽ cho các công ty năng lượng vay 53,3 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, vốn tăng mạnh do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Bộ Năng lượng Mỹ trước đó cũng đề xuất cung cấp tối đa 92,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Các trụ bơm xăng tại một cây xăng gần đường cao tốc ở Encinitas, bang California, Mỹ, ngày 30/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, ông Trump cho biết ủng hộ việc tạm dừng thuế liên bang đối với xăng nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân Mỹ. Thuế xăng liên bang hiện ở mức khoảng 18 cent/gallon và việc đình chỉ thuế sẽ cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ cho rằng giá xăng và dầu có thể giảm mạnh sau khi tình hình với Iran được giải quyết, đồng thời cho biết việc tạm dừng thuế sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian phù hợp. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã tăng hơn 50% kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Tính đến ngày hôm nay, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức khoảng 4,52 USD/gallon.

Một số nghị sĩ của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ cũng đã đưa ra các đề xuất tạm dừng thuế xăng liên bang nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu cho rằng ngay cả khi thuế xăng được đình chỉ, giá nhiên liệu có thể chỉ giảm từ 10 đến 16 cent/gallon, trong khi ngân sách liên bang có nguy cơ thất thu hàng tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy giá năng lượng tiếp tục trở thành sức ép lớn đối với kinh tế Mỹ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.