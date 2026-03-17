Nên thay đổi cách giữ tiền như thế nào?

Thứ Ba, 11:39, 17/03/2026
VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital cho rằng, thời điểm này, người dân cần thay đổi tư duy về phân bổ tài sản để tránh rơi vào thế thua.

Mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng từ đầu năm đến nay, đẩy lãi suất tiết kiệm lên mức cao. Không ít kỳ hạn dài đã chạm mốc 9%/năm. Gửi tiết kiệm trở thành kênh “trú ẩn” hấp dẫn khi các thị trường đầu tư khác còn nhiều biến động.

Vì sao dòng tiền "chảy" vào ngân hàng?

Ghi nhận thực tế từ đầu tháng 3/2026, hàng loạt ngân hàng như Techcombank, VPBank, Sacombank, MB, SHB hay NCB đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Đơn cử, Techcombank tăng lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 6-11 tháng tăng mạnh lên 6,25%/năm, còn kỳ hạn 12-36 tháng đạt 6,35%/năm. Nếu cộng thêm các ưu đãi, mức lãi suất thực nhận có thể lên tới 7,5%/năm.

nen thay doi cach giu tien nhu the nao hinh anh 1
Lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng có xu hướng tăng

Một số ngân hàng khác thậm chí đưa ra mức lãi suất cao hơn thông qua các chương trình ưu đãi. Chẳng hạn, GPBank triển khai gói lãi suất từ 8,1-8,4%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng; trong khi ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng lãi suất lên tới khoảng 8,2-8,4%/năm khi cộng thêm ưu đãi cho khách hàng mới.

Đáng chú ý, các gói lãi suất “đặc biệt” lên tới 9%/năm cũng đã xuất hiện trở lại tại một số ngân hàng như MSB hay PVcomBank, dù đi kèm điều kiện về số tiền gửi rất lớn.

Sức hút của lãi suất cùng với các chương trình tiết kiệm dự thưởng giá trị lớn đã giúp hệ thống ngân hàng nhanh chóng "hút" dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Chị Phạm Mỹ Anh, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội cho biết: “Tôi dự định tiếp tục đầu tư bất động sản, nhưng chi phí vay vốn hiện khá cao, thị trường lại chững. Vì vậy, tôi tạm dừng kế hoạch đầu tư để gửi tiết kiệm để có nguồn thu ổn định”.

Không chỉ bất động sản, vàng là kênh đầu tư truyền thống của người Việt, cũng đang tiềm ẩn rủi ro khi giá đã lên mức cao. Với nhiều nhà đầu tư, việc “đu đỉnh” vàng trong bối cảnh biến động mạnh là lựa chọn rủi ro. 

Chị Nguyễn Thị Hường, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội cho biết, năm ngoái, chị từng đầu tư vàng vì giá vẫn chưa đỉnh. Chị định tiếp tục mua vàng để đầu tư nhưng hiện nay việc mua vàng khá khó khăn khi nhiều thời điểm phải xếp hàng lâu nhưng chỉ mua được số lượng nhỏ. Nên chị quyết định gửi tiết kiệm số tiền chốt lời từ đầu tư mua vàng trước đó.

Thay đổi cách giữ tiền như thế nào?

Phân tích về xu hướng này trong một talkshow "Lãi suất tiền gửi vượt 8%/năm, tiền đang quay lại ngân hàng", ông Nguyễn Minh Tuấn (CEO AFA Capital), cho rằng đây là thời điểm người dân cần thay đổi tư duy về phân bổ tài sản để tránh rơi vào thế thua.

nen thay doi cach giu tien nhu the nao hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Tuấn (CEO AFA Capital)

Trong bối cảnh hiện tại, ông Tuấn ưu tiên lựa chọn tiền gửi tiết kiệm vì hai lý do chính: lãi suất đã quay lại mức hấp dẫn và đây là kênh tạo ra lợi tức hàng tháng ổn định cho những nhà đầu tư không chuyên.

Nhìn lại bài học từ năm 2022, khi thị trường cổ phiếu sụt giảm 30% và bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng thanh khoản, những người chọn kênh tiền gửi lại hưởng mức lợi tức lên tới 11-12%.

Trong danh mục đầu tư năm 2026, ông Nguyễn Minh Tuấn đề xuất một cấu trúc bao gồm: tiền gửi, vàng, trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản.

Trong đó, ông nhấn mạnh việc gia tăng tỷ trọng vàng từ 15% đến 30% như một lớp tài sản phòng vệ. Ngược lại, tỷ trọng trái phiếu được khuyến nghị cắt giảm do quy luật khi lãi suất tăng cao thì giá trái phiếu sẽ giảm.

Đối với cổ phiếu, dù có tiềm năng tăng trưởng nhưng việc gia tăng tỷ trọng cần dựa trên diễn biến thực tế của thị trường để tối ưu hóa hiệu suất đầu tư, vốn có thể đạt mức 15-20% mà không tốn quá nhiều thời gian quản lý.

Về phía hệ thống ngân hàng, áp lực tăng lãi suất huy động bắt nguồn từ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đặt ra là 10%, ông Tuấn dự báo ngành ngân hàng sẽ tận dụng tối đa hạn mức tăng trưởng tín dụng 15%.

Việc đẩy mạnh giải ngân có trọng điểm không chỉ giúp các ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận mà còn tạo lợi thế để được cấp hạn mức tín dụng cao hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý rằng dù chính sách tiền tệ vẫn đang trong trạng thái nới lỏng để hỗ trợ kinh tế, nhưng dư địa chính sách hiện nay đã "mỏng" hơn đáng kể so với các giai đoạn trước.

Một trong những biến số quan trọng nhất cần quan sát trong năm 2026 là chỉ số lạm phát. CEO Nguyễn Minh Tuấn nhận định nếu lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ có thể sẽ phải chuyển dịch từ trạng thái "nới lỏng có kiểm soát" sang "hơi thắt chặt".

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Minh Tuấn đưa ra lời khuyên về việc tập trung vào ba yếu tố có thể kiểm soát được: số tiền tích lũy hàng tháng, các lớp tài sản phân bổ và sự kiên định với danh mục đầu tư.

Thay vì cố gắng dự báo những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhà đầu tư nên ưu tiên hiểu rõ các quy định mới về giao dịch vàng, chứng khoán hay yêu cầu về quy mô vốn của bất động sản. Ông nhấn mạnh rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình và chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết.

Trong một thế giới đầy biến động, việc duy trì một danh mục đầu tư đa dạng, kết hợp giữa các tài sản phòng thủ và tài sản tăng trưởng là chiến lược tối ưu để bảo vệ và phát triển tài sản.

Ngọc Hòa/VOV.VN
