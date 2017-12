Ngân hàng lãi lớn năm 2017

Tại buổi công bố Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính năm 2017, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, theo tính toán của Ủy ban này, lợi nhuận trước thuế của các tổ chức tín dụng năm 2017 tăng hơn 40% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế cũng ước tăng 44,5%.

Lợi nhuận sau thuế của các tổ chức tín dụng năm 2017 ước tăng 44,5% so năm 2016.(ảnh minh họa: KT)

So sánh với một số quốc gia châu Á giai đoạn 2012-2017, ông Phước cho biết, hiệu suất sinh lời của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam đã có sự cải thện mạnh, trong khi hầu như các nước chỉ cải thiện nhẹ hoặc tiếp tục xu hướng giảm từ 2012.

Phân tích lý do giúp lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng mạnh, ông Phước cho rằng, thu nhập từ hoạt động tín dụng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do tín dụng tăng tương đối đều ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng 33,1% so với năm 2016, chiếm 79% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh.

Các hoạt động kinh doanh khác cũng đạt kết quả tương đối khả quan. Chẳng hạn, thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần tăng khoảng 3,4 lần; thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 34,7%...

Trong khi đó, tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh giảm so với năm 2016, ở mức 44,8% (năm 2016 là 49,4%).

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ước tính tăng 30,9% so với năm 2016. Tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro so với lợi nhuận trước trích lập là 53,6% trong khi năm 2016 là 58,2%.

Một nguyên nhân quan trọng khác, theo ông Phước, quá trình xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn nhờ được hỗ trợ chính sách. Đó là Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội đã gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý và tài sản đảm bảo trong việc xử lý nợ xấu. Năm 2017, hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016. Bên cạnh đó, sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng giúp tín dụng được khơi thông, các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhờ vậy, lãi ngân hàng cũng cải thiện.

Dự báo cho năm 2018, quyền Chủ tịch UBGSTC Quốc gia Trương Văn Phước cho rằng, lợi nhuận của hệ thống các tổ chức tín dụng có nhiều khả quan do tín dụng giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định như năm 2017; nợ xấu được kỳ vọng xử lý nhanh hơn và tăng thu nhập của các tổ chức tín dụng thông qua hoàn nhập dự phòng nợ xấu. Đây cũng là cơ hội để có thêm dư địa cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay./.

Xử lý 45.000 tỷ nợ xấu, lợi nhuận các ngân hàng tăng mạnh Lợi nhuận các tổ chức tín dụng khả quan cùng lượng lớn nợ xấu tiếp tục được xử lý... Gần 90% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với 2016 VOV.VN - Các TCTD dự báo xu hướng gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng năm 2017, đặc biệt là nhu cầu vay vốn trong quý IV/2017. Hơn 90% tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng lợi nhuận trước thuế năm nay VOV.VN -Môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định là cơ sở cho Tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng những kết quả kinh doanh khả quan từ nay đến cuối năm.