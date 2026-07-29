Ngày hàng Việt Nam tại Indonesia - Cơ hội xúc tiến thương mại thực chất, hiệu quả

Chương trình quy tụ gần 20 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam và khoảng 40-50 doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối lớn của Indonesia. Các mặt hàng trọng tâm được giới thiệu bao gồm: nông sản tươi và chế biến, thủy sản, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, dệt may, đồ gia dụng, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ. Ngoài các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các đối tác, người tiêu dùng Indonesia còn được dùng thử, trải nghiệm trực tiếp để đánh giá thực tế về chất lượng hàng hóa.

Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) Việt Nam – Indonesia

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) Việt Nam – Indonesia, với chủ đề “Thị trường Việt Nam: Tiềm năng và cơ hội kinh doanh”, do Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia KADIN tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế thương mại song phương. Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi hướng đến sớm đạt được mục tiêu 18 tỷ đôla Mỹ kim ngạch thương mại song phương vào năm 2028. Thông qua chương trình, Bộ Công Thương cũng hy vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn, thích ứng với tiêu chuẩn Halal- một qui định bắt buộc tại Indonesia.

Bà Damayanti Siahaan - Thành viên đoàn Ủy ban song phương Việt Nam - Indonesia của Phòng thương mại và công nghiệp Indonesia ( KADIN)

Bà Phan Thị Diệu Linh - Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh: "Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu ,phân phối Indonesia. Khu trưng bày Việt Nam để phản ứng thị trường thực tế để điều chỉnh sản phẩm phù hợp trước khi đầu tư lớn vào thị trường này. Thứ 3 tôi cho là quan trọng đó là Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được hệ thống chứng nhận tại đây không chỉ vào được Indonesia, mà còn có cửa ngõ vươn ra toàn bộ thị trường Halal toàn cầu".

Các đối tác, người tiêu dùng Indonesia dùng thử, trải nghiệm trực tiếp để đánh giá thực tế về chất lượng hàng hóa

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường sở tại, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đều là những doanh nghiệp có năng lực cung ứng ổn định và đạt các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, HACCP, ISO, VietGAP… Trong khuôn khổ phiên giao thương trực tiếp (B2B), mỗi doanh nghiệp Việt Nam có từ 3-5 cuộc tiếp xúc, đàm phán chuyên sâu với các đối tác nhập khẩu và phân phối Indonesia.

Bà Damayanti Siahaan - Thành viên đoàn Ủy ban song phương Việt Nam - Indonesia của Phòng thương mại và công nghiệp Indonesia ( KADIN) đánh giá cao sự kiện, với các cuộc thảo luận hữu ích giúp doanh nghiệp hai bên xác định những lĩnh vực hợp tác tiềm năng: "Tôi thấy tiềm năng nằm ở lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, bởi vì nhu cầu về thủy sản của Việt Nam rất lớn.Tuy nhiên chúng ta cần tháo gỡ các rào cản để thương mại trở nên hiệu quả hơn. Việt Nam và Indonesia có thể bổ sung cho nhau trong hai lĩnh vực này. Ngoài ra diễn đàn cũng đã xác định các lĩnh vực khác có nhiều tiềm năng như xe điện. Trong khi đó, số lượng khách du lịch Indonesia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian gần đây. Đây cũng là lĩnh vực mới mẻ mà Indonesia hướng đến và đầu tư”.

Hàng Việt Nam trưng bày tại Hội nghị

Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới và là thành viên của các diễn đàn lớn như G20, BRICS. Với quy mô dân số hơn 270 triệu người và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, đây là thị trường có nhu cầu nhập khẩu lớn và dư địa dồi dào cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Việc tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia và sự kiện Ngày hàng Việt Nam nằm trong định hướng Chiến lược phát triển thị trường nước ngoài giai đoạn 2026-2030 của Bộ Công Thương, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số của Chính phủ và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.