Vì kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/9 trùng với kỳ nghỉ lễ nên việc điều hành giá xăng dầu được rời sang ngày mai (5/9), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng cao. Tuần qua, giá xăng dầu thế giới đánh dấu tuần tăng mạnh sau 2 tuần giảm liên tiếp. Giá của 2 loại dầu chuẩn kết tuần qua đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 5,5% và giá dầu WTI tăng 7,2%.

Ngày mai, giá xăng dầu có thể tăng lần thứ 6 liên tiếp (Ảnh minh họa: KT)

Còn tính trong cả tháng 8, giá dầu WTI đã tăng 2,2%, giá dầu Brent tăng 1,5%. Tháng vừa qua cũng đánh dấu chuỗi tăng tháng thứ 3 liên tiếp.

Đến sáng nay, giá dầu thế giới tiếp tục tăng. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h05' ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 88,78 USD/thùng, tăng 0,23 USD, tương đương 0,26% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 85,89 USD/thùng, tăng 0,34 USD, tương đương 0,4% so với phiên liền trước. Giá xăng dầu thế giới tăng nhanh chủ yếu do dự trữ dầu của Mỹ giảm mạnh và lo ngại nguồn cung sẽ thắt chặt hơn.

Giá xăng dầu trong nước liên quan mật thiết với giá dầu thô thế giới và giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore.

Nhận định về kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai, một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay, nhiều khả năng trong kỳ điều hành tới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh 350 - 650 đồng/lít.

Theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm tại Singapore cũng tăng nên giá xăng trong nước có thể tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới, giá xăng trong nước có thể tăng từ 380-490 đồng/lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng tăng từ 350-650 đồng/lít. Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng cao hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp vào kỳ điều hành ngày mai 5/9.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 21/8), giá xăng được điều chỉnh tăng, dầu giảm nhẹ. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 510 đồng/lít, giá bán là 23.330 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 610 đồng/lít, giá bán tăng lên 24.600 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 70 đồng/lít, giá bán là 22.350 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 420 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.309 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 313 đồng/kg, giá bán không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi quỹ với mặt hàng dầu mazut.