Nghị quyết 10: Hợp tác đào tạo nhân lực giữa doanh nghiệp FDI và trường đại học

Doanh nghiệp FDI “bắt tay” trường đại học

Thực hiện Nghị quyết 10, nguồn nhân lực là thế mạnh nổi trội của Việt Nam để thu hút vốn FDI khi đang ở thời kỳ dân số vàng với 1,8 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Tuy nhiên, con số này vẫn như chưa đáp ứng được cầu tuyển dụng của doanh nghiệp FDI... Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhiều doanh nghiệp FDI đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên tham quan và trải nghiệm thực tế Phòng thí nghiệm Giải pháp HVAC tại Trường Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo ông Maeda Ryota, Trưởng bộ phận Phát triển sản phẩm, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam, trong bối cảnh mới, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tìm kiếm những nhân tài có khả năng đóng góp hiệu quả, giúp công ty phát triển trong tương lai.

Ông Maeda Ryota cho biết, hiện nay, Kyocera đang trong quá trình mở rộng sản xuất và gia tăng quy mô hoạt động, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực, nhất là những nhân tố có tiềm năng trở thành đội ngũ lãnh đạo trong tương lai, ngày càng trở nên cấp thiết.

Về định hướng chuyên môn, doanh nghiệp đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm. Chính vì vậy, Kyocera đã và đang phối hợp với các trường Đại học để tuyển chọn những sinh viên tài năng để hợp tác và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi vừa tham gia sự kiện JOB FAIR 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội để tuyển chọn khoảng 10 sinh viên tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ nhân sự của bộ phận phát triển sản phẩm” ông Maeda Ryota cho biết.

Ông Maeda Ryota, Trưởng bộ phận Phát triển sản phẩm, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam

Đại diện Panasonic (Nhật Bản) tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh mới, doanh nghiệp không chỉ phát triển công nghệ mà còn chú trọng đầu tư vào con người, xem giáo dục và đào tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành HVAC trong tương lai.

Công ty đã triển khai chuỗi hợp tác chiến lược với các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam nhằm xây dựng hệ sinh thái đào tạo thực tiễn cho sinh viên ngành điện – điện lạnh. Gần đây nhất, Panasonic đã bàn giao Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC cho cho Trường Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng góp phần xây dựng thế hệ kỹ sư HVAC chất lượng cao cho thị trường Việt Nam.

Không gian thực hành HVAC với hệ thống thiết bị đồng bộ, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại tại. Trường Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo đại diện Panasonic (Nhật Bản) tại Việt Nam, đây là một trong những đơn vị đào tạo kỹ thuật hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ sư Nhiệt lạnh chất lượng cao cho khu vực miền Bắc và miền Trung, cũng như trên phạm vi toàn quốc.

Khi nhân lực là nền tảng quyết định

Một trong những thông điệp quan trọng trong Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đó là chuyển sang ưu tiên thu hút các dòng vốn FDI có chất lượng, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Để thực hiện được mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài là một trong những nền tảng quyết định...

Nghị quyết 10-NQ/TW cũng đặt ra hàng loạt giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình này, từ hỗ trợ các dự án đào tạo của doanh nghiệp FDI liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và từng bước chuyển giao các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam.

Đồng thời, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và hoạt động đào tạo lại người lao động được yêu cầu đổi mới theo hướng ưu tiên các ngành công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu, tự động hóa, quản trị sản xuất, logistics, tài chính và những lĩnh vực mới có nhu cầu cao.

Nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút nguồn vốn FDI

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang chủ động xây dựng hệ sinh thái đào tạo và kiến tạo cơ hội việc làm để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững là hướng đi đúng trong bối cảnh mới.

Theo PGS, TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân, nguồn nhân lực sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2026-2030, khi phát triển nguồn nhân lực đã được xác định là một trong những đột phá chiến lược. Để làm được điều này, nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng và cần được giải quyết từ ít nhất hai góc độ.

Thứ nhất là cần tạo ra sự gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Chính doanh nghiệp là đơn vị sử dụng lao động, hiểu rõ nhất họ cần nguồn nhân lực như thế nào, từ kiến thức, kỹ năng cho đến năng lực thực hành. Những yêu cầu đó cần được phản ánh vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, để khi người lao động tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.

Thứ hai là từ phía các cơ sở đào tạo, bao gồm các trường đại học, các trường dạy nghề... Các cơ sở này cần bám sát hơn các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xác định rõ những ngành nghề ưu tiên để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực mà quốc gia đang tập trung phát triển.

“Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao kỹ năng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nguồn nhân lực”, PGS, TS Nguyễn Thường Lạng đề xuất.