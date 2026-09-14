English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị quyết số 20-NQ/TW: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền

Thứ Hai, 07:00, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghị quyết số 20-NQ/TW thống nhất định hướng xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Vươn khơi để bám biển

Cảng cá Cửa Lân, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên những ngày này luôn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Xen lẫn những chuyến tàu cập cảng để bán hải sản là những ngư dân đang tất bật ngư lưới cụ chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

nghi quyet so 20-nq tw phat trien kinh te bien gan voi bao ve chu quyen hinh anh 1
Ngư dân xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên vui mừng sau mỗi chuyến tàu cập bến

Ông Bùi Văn Cử, thôn Quang Thịnh, xã Nam Cường - người đã có hàng chục năm gắn bó với nghề biển cho biết, ông làm nghề đi biển từ khi còn là thanh niên. Nhờ gắn bó với biển giúp gia đình ông có cuộc sống sung túc, mua được 2 chiếc tàu khai thác thủy sản có tổng công suất gần 500CV, giá trị hàng tỷ đồng, tạo việc cho làm cho 8 lao động với thu nhập khoảng 150 triệu đồng/người/năm.

“Tôi nghĩ sẽ gắn bó cả cuộc đời với biển, không chỉ là mưu sinh, phát triển kinh tế mà còn là niềm tự hào khi góp một phần công sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc", ông Cử nói.

Ông Cử cũng cho biết thêm, ngoài trực tiếp tham gia khai thác thủy sản trên biển, ông Cử còn là đội trưởng đội tàu thuyền tự quản hỗ trợ nhau trên biển Nam Thịnh với hơn 30 thành viên là các chủ tàu thuyền tại thôn Quang Thịnh.

Từ khi được thành lập vào năm 2014 đến nay, các thành viên trong đội tàu thuyền tự quản này luôn đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trên biển; trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên cho biết, những năm qua, mô hình đội tàu thuyền tự quản hoạt động tại cảng cá Cửa Lân đã gắn kết, hỗ trợ các thành viên cùng nhau vươn khơi, bám biển, bảo vệ vùng biển quê hương.

nghi quyet so 20-nq tw phat trien kinh te bien gan voi bao ve chu quyen hinh anh 2
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân hỗ trợ ngư dân chằng buộc tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão

Các thành viên tham gia có trách nhiệm giúp đỡ, bảo vệ nhau trong hoạt động nghề, giữ gìn an ninh trật tự trên cảng. Từ đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển của Tổ quốc.

Câu chuyện vươn khơi bám biển của ngư dân xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cũng là hình ảnh của ngư dân khắp các vùng biển của cả nước đang ngày đêm bám ngư trường truyền thống. Từ những con tàu công suất lớn vươn khơi dài ngày đến các tổ đội đoàn kết trên biển, nghề khai thác hải sản đang trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều địa phương ven biển, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển của Tổ quốc.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, Việt Nam là quốc gia biển với vùng biển rộng gấp khoảng 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền và hơn 3.000 đảo, trong đó có 2.773 đảo ven bờ và hai quần đảo ngoài khơi thuộc các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa.

Khoảng 85% số đảo ven bờ tập trung tại vùng biển sát bờ Quảng Ninh - Hải Phòng, tiếp đến là Khánh Hòa và An Giang. Đây là những khu vực có cảnh quan đẹp, đa dạng sinh học biển, giàu nguồn lợi hải sản và tài nguyên biển.

Dải ven biển Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km (không tính bờ các đảo), chạy theo hướng Bắc - Nam, tạo lợi thế về vị trí hướng ra Biển Đông, nơi có các tuyến hàng hải ngày càng quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới. Đây là những tiền đề quan trọng để Việt Nam vươn lên trở thành một “quốc gia biển mạnh”.

nghi quyet so 20-nq tw phat trien kinh te bien gan voi bao ve chu quyen hinh anh 3
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

“Cuộc ‘tổ chức lại lãnh thổ’ đầu tháng 7/2025 đã tính đến những lợi thế từ biển. Sau khi hợp nhất, 21/34 tỉnh, thành phố có biển. Quy mô không gian biển của các tỉnh, thành phố có biển hoặc được giữ nguyên, hoặc được mở rộng, tạo cơ hội xây dựng mô hình tăng trưởng mới, hướng tới việc các tỉnh, thành phố có biển sẽ đóng góp khoảng 70% GDP cả nước vào năm 2030 với tốc độ tăng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm, cùng với các mục tiêu văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ khác...”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi chỉ rõ.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Thành Hưng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA), khẳng định đối với nhiều quốc gia, biển là một lợi thế phát triển. Đối với Việt Nam, biển còn là không gian sinh tồn, không gian phát triển, không gian an ninh - quốc phòng và không gian hội nhập quốc tế.

“Với đường bờ biển dài, vùng biển rộng, hàng nghìn đảo và quần đảo cùng vị trí nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng bậc nhất thế giới, biển không chỉ mang lại nguồn tài nguyên phong phú mà còn quyết định trực tiếp đến tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ tới”, ông Đỗ Thành Hưng nhấn mạnh.

Nhìn từ góc độ kinh tế, ông Đỗ Thành Hưng cho rằng, trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần bão hòa, kinh tế biển sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam.

“Vận tải biển, logistics, hệ thống cảng nước sâu, khai thác dầu khí, điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghiệp, dịch vụ hàng hải, nghiên cứu đại dương, kinh tế tuần hoàn biển và nhiều ngành kinh tế mới sẽ tạo ra không gian phát triển rất lớn cho nền kinh tế quốc gia”, ông Đỗ Thành Hưng phân tích.

Để biến tiềm năng thành lợi thế, biến lợi thế thành giá trị và động lực phát triển, theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Việt Nam phải lựa chọn cách tiếp cận chiến lược, vươn ra biển bằng “đôi chân thể chế và công nghệ”.

Trước hết, để làm chủ các vùng biển xa, biển sâu, cần chú trọng đầu tư phát triển và ứng dụng các công nghệ biển tiên tiến, dựa trên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về quy hoạch, quy hoạch không gian biển và phân vùng chức năng biển cần sớm được triển khai, áp dụng nhằm giảm thiểu, tiến tới loại trừ các mâu thuẫn lợi ích và xung đột trong sử dụng không gian biển giữa các hoạt động kinh tế.

Bên cạnh đó, cần bố trí hợp lý các hoạt động kinh tế trong không gian biển, bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các ngành và nhu cầu sử dụng không gian của từng ngành. Qua đó, vừa tạo điều kiện cho các ngành phát triển, vừa duy trì các mối liên kết tự nhiên và kinh tế.

Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trước mắt là sớm điều chỉnh Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để đáp ứng kịp thời yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 20.

“Hệ thống pháp luật cần hỗ trợ chuyển mạnh từ phương thức quản lý biển theo ngành sang quản trị tổng hợp và thống nhất không gian biển, trên cơ sở thay đổi tư duy, hình thành một triết lý phát triển biển, đảo mới.

Theo đó, mọi hoạt động kinh tế phải được đặt trong cùng một không gian phát triển, trong mối quan hệ liên ngành, được phân vùng chức năng rõ ràng, có cơ chế điều phối liên ngành và đánh giá tác động tổng hợp ngay từ khâu quy hoạch không gian biển.

Khi đó, một vùng biển không còn chỉ phục vụ một mục tiêu hoặc một ngành riêng lẻ mà có thể đồng thời phát triển đa ngành, đa mục tiêu (multi-use), như năng lượng tái tạo, nuôi biển, du lịch sinh thái, cảng - hàng hải, y - dược biển và bảo tồn thiên nhiên biển... trên cơ sở hài hòa, tối ưu hóa lợi ích tổng thể của các ngành”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi giải thích.

nghi quyet so 20-nq tw phat trien kinh te bien gan voi bao ve chu quyen hinh anh 4
Biển mạnh không chỉ là quốc gia có nhiều cảng biển, tàu thuyền, mà phải có khả năng làm chủ không gian biển

Tiếp cận từ góc độ ngành, ông Đỗ Thành Hưng cho rằng một quốc gia biển mạnh không chỉ là quốc gia có nhiều cảng biển hay nhiều tàu thuyền, mà phải có khả năng làm chủ không gian biển.

Làm chủ không gian biển đồng nghĩa với việc có đủ năng lực thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo vệ toàn bộ hệ thống hạ tầng trên biển và ven biển. Đó là các cảng biển hiện đại, trung tâm logistics, khu hậu cần nghề cá, công trình dầu khí ngoài khơi, trang trại điện gió ngoài khơi, công trình lấn biển, sân bay trên đảo, căn cứ kỹ thuật, cơ sở hậu cần - quốc phòng, hệ thống cứu hộ, cứu nạn, cơ sở nghiên cứu khoa học biển và các phương tiện phục vụ thực thi pháp luật trên biển.

Muốn xây dựng được những công trình và phương tiện đó, quốc gia phải có một nền công nghiệp hàng hải đủ mạnh.

“Trong bối cảnh như vậy, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 14/7/2026 về việc phải đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là sự hoàn thiện tư duy chiến lược.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 khi đề cập đến phát triển kinh tế biển Việt Nam đã yêu cầu xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới. Trọng tâm không còn là phát triển riêng lẻ từng ngành của kinh tế biển, mà là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải Việt Nam làm nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế biển”, ông Đỗ Thành Hưng nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng, thực tiễn phát triển của Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy... đều cho thấy một quy luật chung: Không có quốc gia biển mạnh nào lại thiếu một nền công nghiệp hàng hải phát triển.

“Trước khi trở thành cường quốc kinh tế biển, các quốc gia này đều đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải với đầy đủ các cấu phần, từ thiết kế, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thiết bị, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính hệ sinh thái đó đã tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia trên biển”, ông Hưng phân tích.

Ônng Đỗ Thành Hưng cho rằng Việt Nam cần đi theo quy luật phát triển đó. Nếu chỉ khai thác biển mà không làm chủ công nghệ, phương tiện và hạ tầng phục vụ biển, giá trị gia tăng lớn nhất sẽ luôn thuộc về các quốc gia khác.

“Chỉ khi làm chủ được công nghiệp hàng hải, Việt Nam mới có thể chủ động phát triển kinh tế biển, giảm phụ thuộc vào bên ngoài, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Đỗ Thành Hưng khẳng định.

do-thi-ven-bien.png

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đô thị ven biển trước vận hội mới

VOV.VN - Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh nhấn mạnh định hướng mở rộng không gian đô thị hướng ra biển, phát triển hệ thống đô thị ven biển hiện đại, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghị quyết 20: Liên kết các địa phương ven biển để mở rộng không gian phát triển
Nghị quyết 20: Liên kết các địa phương ven biển để mở rộng không gian phát triển

VOV.VN - Nghị quyết số 20-NQ/TW xác định kinh tế biển là một động lực tăng trưởng quan trọng, với yêu cầu mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới. Cần phải đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia.

Nghị quyết 20: Liên kết các địa phương ven biển để mở rộng không gian phát triển

Nghị quyết 20: Liên kết các địa phương ven biển để mở rộng không gian phát triển

VOV.VN - Nghị quyết số 20-NQ/TW xác định kinh tế biển là một động lực tăng trưởng quan trọng, với yêu cầu mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới. Cần phải đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia.

Nghị quyết 20: Bước chuyển tư duy chiến lược trở thành quốc gia biển mạnh
Nghị quyết 20: Bước chuyển tư duy chiến lược trở thành quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Ngày 28/7/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như là kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển mạnh giàu từ biển.

Nghị quyết 20: Bước chuyển tư duy chiến lược trở thành quốc gia biển mạnh

Nghị quyết 20: Bước chuyển tư duy chiến lược trở thành quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Ngày 28/7/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như là kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển mạnh giàu từ biển.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Từ kinh tế biển đến quốc gia biển mạnh
Nghị quyết 20-NQ/TW: Từ kinh tế biển đến quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Nghị quyết 20-NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ mục tiêu phát triển kinh tế biển sang xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đưa biển trở thành không gian chiến lược, động lực tăng trưởng và nền tảng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Từ kinh tế biển đến quốc gia biển mạnh

Nghị quyết 20-NQ/TW: Từ kinh tế biển đến quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Nghị quyết 20-NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ mục tiêu phát triển kinh tế biển sang xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đưa biển trở thành không gian chiến lược, động lực tăng trưởng và nền tảng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp