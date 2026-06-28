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Người dân TP.HCM hài lòng với cuộc sống tại chung cư thương mại cho thuê

Chủ Nhật, 06:00, 28/06/2026
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VOV.VN - Tại TP.HCM, chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là dự án tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân, chất lượng sống ở mức tốt.

 

Nhà thuê nhưng chất lượng sống tốt

Gia đình bà Trần Thị Ngọc Châu chuyển về sinh sống tại chung cư cho thuê từ năm 2020, theo dạng thuê nhà với thời gian là 49 năm. Căn hộ của bà Châu có diện tích khoảng 35m2, phù hợp với gia đình ít người và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản.

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Gia đình bà Trần Thị Ngọc Châu hạnh phúc trong căn nhà cho thuê - Ảnh: Duy Phương

Theo bà Châu, trong suốt quá trình sinh sống, cư dân cảm thấy rất hài lòng về an ninh trật tự, không gian khuôn viên thoáng mát, chủ đầu tư thường xuyên sửa chữa, bảo trì các hạng mục hạ tầng nên chung cư luôn giữ được diện mạo khang trang.

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Điều kiện sống tại chung cư cho thuê ở mức tốt, đáp ứng nhu cầu của người dân - Ảnh: Duy Phương

Bà chia sẻ, lý do thuê nhà mà không mua chung cư thương mại khác vì xác định không muốn đầu tư một số tiền lớn vào nhà ở, để dành nâng cao chất lượng cuộc sống. "Trong những năm tháng ở đây cuộc sống gia đình thoải mái, con cái có nơi ở an toàn. Rõ ràng đây là nhà thuê, nhưng trong lòng tôi nghĩ là nhà mua vì cuộc sống rất yên ổn, Ban quản lý, bảo vệ, bộ phận bảo trì đều hỗ trợ cư dân", bà Châu chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mộng Thương là người thuê nhà từ đợt đầu vào năm 2017, đến nay vợ chồng chị quyết định gắn bó với chung cư cho thuê này vì tiện ích xung quanh như chợ, trường học từ mầm non, cấp 1 - 3, sân thể thao đều có đủ. Ngoài ra, gia đình chị cũng được làm hộ khẩu, thuận tiện cho con cái đi học, đỡ vất vả hơn thuê nhà trọ rất nhiều.

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Chị Nguyễn Thị Mộng Thương mong muốn tiếp tục gắn bó với nhà cho thuê (Ảnh: Duy Phương)

Chị Thương cho biết, mô hình nhà chung cư cho thuê đáp ứng rất tốt nhu cầu cơ bản của gia đình trẻ, giúp ổn định cuộc sống và sẵn sàng lựa chọn thuê nhà nếu có điều kiện. "Tôi rất hài lòng ở đây, hàng xóm vui vẻ, hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Tiện ích xung quanh chung cư sạch sẽ, thoáng mát. Sau này nếu hết 49 năm chủ đầu tư có xây lại, tôi cũng muốn đăng ký suất ở đây", chị Thương khẳng định.

Kỳ vọng đẩy mạnh nhà ở cho thuê

Theo Ban quản lý, chung cư cho thuê Lê Thành Tân Tạo hiện có khoảng 2.500 căn hộ với gần 6.000 cư dân sinh sống. Ông Lê Hoàng Thao – Trưởng Ban quản lý chung cư cho biết: Chủ đầu tư rất chú trọng về an ninh, vệ sinh môi trường và đặc biệt chú trọng chất lượng cuộc sống của người dân. Bộ phận quản lý luôn vệ sinh, bảo trì định kỳ cho công trình.

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Ông Lê Hoàng Thao – Trưởng Ban quản lý chung cư Lê Thành Tân Tạo - Ảnh: Duy Phương

Ông khẳng định, dù là nhà cho thuê 49 năm nhưng những người có nhu cầu thật luôn quan tâm, và loại hình này rất phù hợp những người có mức thu nhập trung bình. Ông Thao kỳ vọng nhà ở chung cư cho thuê sẽ tiếp tục được chú trọng, dần trở nên phổ biến hơn.

"Tới đây, Nhà nước đẩy mạnh chương trình nhà ở cho thuê. Tôi rất mong nhà cho thuê dạng này được mở rộng, phát triển hơn nữa để người dân có nơi ở ổn định", ông Thao bày tỏ.

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Chung cư cho thuê có 2.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều người thu nhập trung bình - Ảnh: Duy Phương

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành khẳng định, người thuê nhà luôn mong có thời gian thuê lâu dài để họ ổn định cuộc sống, mua sắm đầy đủ trang thiết bị. Đặc biệt, sản phẩm nhà ở cho thuê sẽ không bị đầu cơ, hạn chế tình trạng không đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nghĩa mong muốn, để tăng sức hấp dẫn của loại hình chung cư cho thuê này với các doanh nghiệp, cần nhanh chóng có các chính sách hỗ trợ như nâng mức lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội cho thuê lên 15%. Đồng thời giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp và 70% thuế VAT để tăng hiệu quả đầu tư.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 181.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời hình thành khoảng 100.000 căn nhà ở cho thuê, trong đó có một phần là nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 mới thực hiện được 17.902 căn.

Giai đoạn 2026 – 2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Hưởng ứng chương trình này, Công ty Lê Thành đã đăng ký đầu tư thêm 800 căn nhà ở xã hội cho thuê. Hiện doanh nghiệp đã có sẵn quỹ đất và chuẩn bị nộp hồ sơ để triển khai.

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TP.HCM tạo "luồng xanh" thủ tục xây nhà ở xã hội, nhà cho thuê

VOV.VN - Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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