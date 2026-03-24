中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân TP.HCM mong mỏi giải quyết bài toán nhà ở giá phù hợp

Thứ Ba, 18:10, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá nhà ở tại TP.HCM ngày càng vượt quá khả năng chi trả trong khi nhu cầu về nhà ở rất lớn, người dân mong mỏi có chính sách giải quyết bài toán này.

 

Nhu cầu lớn về nhà ở

Tại TP.HCM, nhà ở giá phù hợp với người thu nhập trung bình là vấn đề được người dân rất quan tâm. Với các đại biểu trúng cử Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, người dân gửi gắm nhiều mong mỏi trong việc giải quyết bài toán này. 

Chị Hoàng Lê, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh trước đây) đã sinh sống và làm việc tại TP.HCM hơn 10 năm. Đối với chị, nhu cầu sở hữu một căn nhà không đơn thuần là mong muốn có nơi ở ổn định, mà là mục tiêu bắt buộc nếu muốn gắn bó lâu dài tại thành phố.

Người trẻ tại TP.HCM chật vật với việc mua nhà (Ảnh: Duy Phương)

Suốt quãng thời gian này, dù mức lương của chị Lê ngày càng tăng nhưng cũng không đuổi kịp sự tăng giá nhà. Qua tìm hiểu, chị Lê nhận thấy thực tế khắc nghiệt với người trẻ là mặt bằng giá căn hộ bình quân đã vượt xa khả năng chi trả của những người có thu nhập trung bình.

"Nguồn cung nhà ở vừa túi tiền cũng gần như biến mất trên thị trường. Còn về nhà ở xã hội thì tôi lại không đủ điều kiện do thu nhập vượt ngưỡng. Thực sự tìm mãi không thấy lựa chọn nào như mong muốn. Tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với tôi, mà chúng tôi là lực lượng lao động chính", chị Lê chia sẻ.

Hầu hết chung cư tại TP.HCM gần đây đều vượt quá tầm với của người dân (Ảnh: Duy Phương)

Nhiều người cho rằng, nhà ở giá phù hợp không phải là chất lượng thấp, mà là nằm trong khả năng chi trả, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sống tối thiểu và kết nối thuận tiện. Gửi gắm mong muốn đến các đại biểu Quốc hội và HĐND vừa trúng cử, chị Lê kỳ vọng sự quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn với các luật có liên quan để có thêm nhiều dự án nhà ở giá phù hợp.

Đồng thời, các đại biểu cần đề xuất, giám sát để Chính phủ, TP.HCM sớm thí điểm cơ chế nhà ở thương mại giá rẻ như Thủ tướng đã chỉ đạo đầu năm 2026, tăng quỹ đất sạch, ưu tiên tín dụng cho phân khúc này. Chỉ khi có nhà ở, người trẻ mới an tâm bám trụ, đóng góp cho thành phố. Đây không chỉ là nhu cầu cá nhân mà là vấn đề an sinh lớn của hàng triệu lao động trẻ tại TP.HCM.

Có chính sách phù hợp

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận định, giá nhà ở thương mại hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của người trẻ. Để người dân đô thị có cơ hội sở hữu nhà ở, cần nhiều hơn những chính sách phát triển nguồn nhà, hỗ trợ mua nhà.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA (Ảnh: Duy Phương)

"Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và người nhập cư là trách nhiệm của nhà nước. Trong nhiều năm qua, phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bao gồm nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội là phân khúc mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu", ông Châu nhấn mạnh.

Kỳ vọng giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp (Ảnh: Duy Phương)

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, tại TP.HCM thời điểm năm 2020 chỉ có 163 căn nhà ở giá phù hợp, chỉ chiếm 1% tổng số nhà ở đưa ra thị trường. Nhưng kể từ năm 2021 đến tháng 6/2025 thì không còn loại nhà ở giá phù hợp. Trong khi đó, nhà ở cao cấp chiếm trên 70% và kể từ năm 2024 đến tháng 6/2025 thì các dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM (cũ) chỉ còn nhà ở cao cấp. 

Đối với các đại biểu Quốc hội vừa trúng cử, ông Châu đề nghị nghiên cứu đề xuất bổ sung vào Luật Nhà ở năm 2023 quy định cơ chế tạo điều kiện cho người có thu nhập trung bình và thấp, có một phần điều kiện tài chính, được vay tín dụng thương mại với lãi suất và thời hạn hợp lý để mua và thuê mua nhà ở giá phù hợp.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: TPHCM nhà ở giá phù hợp khả năng chi trả người có thu nhập trung bình
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
Doanh Nghiệp
THỊ TRƯỜNG