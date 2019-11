Nguy cơ thiếu thịt lợn cục bộ dịp cuối năm 2019

Tại buổi làm việc với một số doanh nghiệp, Tập đoàn trong lĩnh vực chăn nuôi bàn về các giải pháp ổn định nguồn cung và thị trường thịt lợn trong dịp Tết Canh Tý diễn ra cuối giờ chiều nay (18/11) ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trong 2 tháng còn lại và quý 1 đầu năm tới nếu không có phương án cụ thể sẽ thiếu thịt lợn cục bộ, mất cân đối cung cầu trên thị trường nếu không có các giải pháp đồng bộ.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, nếu như tháng 1 năm nay giá lợn hơi phía Nam ở mức 49 nghìn đồng/kg, phía Bắc ở mức 44 nghìn đồng/kg thì đến nay, giá lợn hơi ở phía Nam đã lên mức 63 nghìn 500 đồng/kg và phía Bắc ở mức 66 nghìn 500 đồng/kg. Tại thị trường Trung Quốc, giá lợn hơi đã lên mức 137 nghìn 238 đồng/kg, cao hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm là 44 nghìn 344 đồng/kg. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nếu so sánh với các quốc gia như: Thái Lan, Trung Quốc thì về cơ bản giá lợn trong nước thấp và ít biến động trong 10 tháng qua.

(Ảnh minh họa: Hữu Hưng)

Nhận định của ngành nông nghiệp đối với giá lợn hơi trong nước phải vượt mức 50 nghìn đồng/kg từ thời điểm cuối tháng 9, tuy nhiên, điều này xảy ra chậm hơn dự tính gần 1 tháng. Giá lợn thịt một số nơi tăng cao thất thường những ngày qua mà báo chí phản ánh chủ yếu không phải do thiếu nguồn mà do khâu lưu thông và thông tin có vấn đề, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Trong đó đã có biểu hiện găm hàng, thổi giá.

Phản ánh của các doanh nghiệp cho thấy, việc giá thịt lợn tăng cao không chỉ tạo tâm lý lo lắng đối với người tiêu dùng mà còn gây ra sự bất ổn, thiếu bền vững cho ngành chăn nuôi lợn. Nếu giá thịt lợn không được bình ổn sẽ kéo theo hệ lụy khiến người chăn nuôi tái đàn ồ ạt, thiếu kiểm soát, khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại. Ngoài ra, giá tăng cao cũng khiến lợn nhập khẩu từ bên ngoài phá vỡ quy hoạch của ngành chăn nuôi lợn cũng như nguy cơ đem thêm mầm bệnh vào.

Ông Đào Mạnh Lương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin cho biết, giá lợn hơi trên thị trường có những nơi lên đến 78 nghìn đồng/kg và cũng có nơi 73 nghìn đồng/kg, giải pháp cần thực hiện ngay lúc này là tháo gỡ khó khăn trong khâu lưu thông, cần tách riêng các chốt kiểm dịch đối với lợn giống và lợn thương phẩm, bởi nếu kiểm tra cùng địa điểm dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi giữa lợn giống và lợn thịt. Đồng thời, về lâu dài, cần có quy hoạch vùng miền để có lượng cung thực phẩm ra thị trường được đảm bảo, trong đó Cục Thú y cần phối hợp với các địa phương tháo gỡ những khó khăn trong vận chuyển lưu thông.

Ông Đào Mạnh Lương cho biết: "Làm cho việc vận chuyển lợn và thịt lợn thuận lợi hơn giữa các vùng miền, nếu giải quyết được vấn đề lưu thông và ổn định tâm lý thì sẽ giá lợn trong Tết này sẽ không bị tăng đột biến. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương khuyến khích tái đàn đối với những hộ có đủ điều kiện an toàn, Bộ nông nghiệp cũng cần kiến nghị Chính phủ có thêm những chính sách khuyến khích, hỗ trợ tín dụng đối các với các hộ chăn nuôi đủ điều kiện để họ có điều kiện tái đàn trở lại".

Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, thời điểm cuối năm là thời điểm nhu cầu thực phẩm cao nhất. Trước tình trạng giá lợn tăng đột biến hiện nay, nếu không có các giải pháp đồng bộ sẽ dẫn đến thiệt hại cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng cả trước mắt và lâu dài. Do đó, các bộ ngành và doanh nghiệp phải cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, cùng vào cuộc để tăng nguồn cung, thông tin thị trường chính xác để tránh tâm lý thị trường. Trước mắt, phải tăng nguồn cung các loại thực phẩm thay thế như: thủy sản, đại gia súc, gia cầm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cục Chăn nuôi hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường tái đàn an toàn, kéo dài thời gian nuôi để tăng sản lượng cung ra thị trường. Về thương mại, cần kiểm soát cả nhập và xuất, để bảo đảm ổn định thị trường trong nước, người chăn nuôi có lãi cũng như an toàn dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: "Tất cả các thành phần chúng ta phải có trách nhiệm từ người sản xuất, người tiêu dùng, cơ quan quản lý và truyền thông. Những doanh nghiệp lớn và Tập đoàn phải tổng rà soát lại để hoàn thành chiến lược phát triển ngành hàng thịt lợn theo nguyên tắc doanh nghiệp nào đã có chuỗi thì củng cố hoàn chỉnh chuỗi khép kín. Có 2 hình thức một là tổ chức chuỗi liên kết với nông dân thứ hai nếu không có chuỗi thì phải liên kết với các yếu tố trong chuỗi để tạo sự bền vững không chỉ trong sản xuất mà cả thị trường."/.