中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhập khẩu tăng mạnh, Việt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026

Chủ Nhật, 10:11, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng gần 20%, nhập khẩu tăng mạnh 28,7% khiến cán cân thương mại đảo chiều sang nhập siêu 7,11 tỷ USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất gia tăng, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc lớn vào khu vực FDI trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Sáng nay (3/5), Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 45,52 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,88 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 36,64 tỷ USD, giảm 2,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 21%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 168,53 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ USD, tăng 0,4%, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 134,88 tỷ USD, tăng 25,8%, chiếm 80%.

nhap khau tang manh, viet nam nhap sieu 7,11 ty usd trong 4 thang dau nam 2026 hinh anh 1
Nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm nhập siêu 7,11 tỷ USD. (Ảnh minh họa: KT)

Trong 4 tháng đầu năm 2026 có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 69,1%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 151,5 tỷ USD, chiếm 89,9%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 12,68 tỷ USD, chiếm 7,5%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,8 tỷ USD, chiếm 0,5%.  

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 48,8 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35 tỷ USD, tăng 4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 32,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 36,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 175,64 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 49,27 tỷ USD, tăng 20,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126,37 tỷ USD, tăng 32,3%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 49,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 165,37 tỷ USD, chiếm 94,2%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 54,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 39,4%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 10,27 tỷ USD, chiếm 5,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 53,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 69,0 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 46,9 tỷ USD tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 14,2 tỷ USD, tăng 6,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,5 tỷ USD, giảm 28%; nhập siêu từ Trung Quốc 46,4 tỷ USD, tăng 33,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15 tỷ USD, tăng 57,8%; nhập siêu từ ASEAN 7,6 tỷ USD, tăng 44,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 4 ước nhập siêu 3,28 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 7,11 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,3 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,61 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,5 tỷ USD.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: nhập siêu nhập khẩu xuất khẩu kim ngạch xuất nhập khẩu cán cân thương mại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026
Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 6/3, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026. Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

Việt Nam nhập siêu 2,98 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 6/3, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026. Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu, logistics gia tăng chi phí do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông
Xuất nhập khẩu, logistics gia tăng chi phí do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông khiến chi phí cước vận tải tăng đột biến, thời gian vận chuyển kéo dài và nguy cơ đơn hàng bị trì hoãn đang là những thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics.

Xuất nhập khẩu, logistics gia tăng chi phí do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông

Xuất nhập khẩu, logistics gia tăng chi phí do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông khiến chi phí cước vận tải tăng đột biến, thời gian vận chuyển kéo dài và nguy cơ đơn hàng bị trì hoãn đang là những thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics.

Ưu tiên thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước biến động Trung Đông
Ưu tiên thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước biến động Trung Đông

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến vận tải và logistics quốc tế, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị ưu tiên giải quyết thủ tục, hỗ trợ linh hoạt cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm tránh gián đoạn dòng chảy hàng hóa.

Ưu tiên thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước biến động Trung Đông

Ưu tiên thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước biến động Trung Đông

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến vận tải và logistics quốc tế, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị ưu tiên giải quyết thủ tục, hỗ trợ linh hoạt cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm tránh gián đoạn dòng chảy hàng hóa.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp