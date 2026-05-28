Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành ở Ninh Bình

Thứ Năm, 16:57, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng căng dây kiểm soát khu vực, phân luồng giao thông, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Theo ghi nhận, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng triển khai chốt chặn, phân luồng giao thông qua khu vực trước Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành. Khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động giao dịch tạm thời dừng lại.

Bên trong cửa hàng, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào. Ngoài cơ sở chính trên đường Trần Hưng Đạo, một cửa hàng khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên cùng tuyến đường cũng có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Lực lượng chức năng đã căng dây chặn tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành (Ảnh: MT)

Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn TP Nam Định cũ nay thuộc phường Nam Định tỉnh Ninh Bình nên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Một số nhân viên cửa hàng được ghi nhận đi cùng lực lượng chức năng lên ô tô chờ sẵn bên ngoài cơ sở.

Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành là một trong những công ty vàng bạc lớn, hoạt động lâu năm tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ 

Khoảng 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ chốt chặn, giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo trở lại bình thường. Một phần lực lượng rời khỏi hiện trường, phía ngoài cửa hàng đóng bớt cửa cuốn.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin chính thức liên quan sự việc.

Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế, che giấu hơn 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986), phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc. Bước đầu xác định bị can che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế 2,1 tỷ đồng.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
