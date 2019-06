Nhiều doanh nghiệp FDI nợ thuế “khủng”, bỏ trốn

Trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu (XNK) vừa được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập gửi Tổng cục Hải quan cho thấy, trong số hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) nợ tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng thuế XNK, có những DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nợ thuế nhiều tỷ đồng đã bỏ trốn.

Nợ thuế 150 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 15/5, tổng số nợ thuế tại đơn vị này là hơn 2.430 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 1.400 tỷ đồng thuộc diện nợ thuế khó thu hồi, số còn lại thuộc diện nợ có khả năng thu.

“Mặc dù không để nợ khó đòi phát sinh trong thời gian gần đây nhưng hơn 1.400 tỷ đồng thuộc diện nợ khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước đã khiến đơn vị phải vất vả theo dõi. Đặc biệt, nhiều DN nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Trong số này có nhiều DN có số nợ thuế rất lớn, có DN nợ trên 150 tỷ đồng, hàng chục DN nợ thuế vài chục tỷ đồng…”, đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho hay.

Thời gian qua, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp thu hồi thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế nhưng vẫn không hiệu quả, nguyên nhân là do doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Mới đây, để xử lý số nợ này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 1.047 DN nợ thuế chây ì, với tổng số nợ trên 996 tỷ đồng nợ thuế khó đòi.

Đứng đầu danh sách nợ thuế XNK do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công bố là Công ty cồ phần NIVL (ở ấp 6, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An). Theo thông báo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 4/2019, công ty này nợ thuế trên 150 tỷ đồng, nhưng chưa tính tiền phạt chậm nộp thuế trong nhiều năm qua. Hiện DN này đã ngưng hoạt động nhiều năm nay, chủ DN cũng đã về nước, để lại số nợ “khổng lồ” cho ngân sách nhà nước.

Nợ “khủng” nhưng khó thu hồi

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, trong số hơn 1.000 DN nợ tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng thuế XNK, phần nhiều số nợ “khủng” rơi vào các DN FDI và thuộc diện khó thu hồi.

Ngoài trường hợp Công ty cồ phần NIVL nợ hơn 150 tỷ đồng như nêu trên còn rất nhiều trường hợp có nợ thuế rất lớn, với con số vài chục tỷ đồng. Đơn cử, Công ty TNHH Silver star Việt Nam, nợ hơn 47 tỷ đồng; Công ty TNHH Neocacse Inc Việt Nam, nợ gần 30 tỷ đồng…

Đại diện Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, các DN nợ thuế lớn thuộc diện khó thu hồi tại Cục Hải quan TPHCM phần nhiều là doanh nghiệp có ngành nghề buôn bán giày dép, giày da, may mặc… và đăng ký thực hiện loại hình đầu tư- sản xuất xuất khẩu, nhập gia công… Cụ thể như: Công ty TNHH sản xuất giày dép Kwang Nam (426 Hồ Văn Huê, P. 9, Phú Nhuận TP.HCM), ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: Chuyên sản xuất và buôn bán giày dép, giày da phát sinh nợ thuế gần 36 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc Hong Better, nợ 22,4 tỷ đồng (số nợ thuế này phát sinh từ 93 tờ khai hải quan nhập khẩu theo loại hình đầu tư - gia công trong năm 2008 và 2009); Công ty TNHH Sang Chun (địa chỉ tại 24/5C ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) với ngành nghề chính chuyên may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) nợ 20 tỷ đồng; Công ty Karos (quận 2, TPHCM) nợ gần 21 tỷ đồng; Công ty TNHH Vina Haeng Woon Industry, nợ hơn 21 tỷ đồng; Công ty TNHH thời trang Sepplus Việt Nam nợ trên 19 tỷ đồng…

Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, số nợ thuế nêu trên hầu hết thuộc diện nợ cưỡng chế, phát sinh từ nhiều năm về trước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mặc dù Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp thu hồi thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhưng vẫn không hiệu quả./.