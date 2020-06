Nhiều ngân hàng giảm 20 - 40% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức mới đây, nhiều ngân hàng cho biết, phải điều chỉnh giảm 20 - 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020.



Theo đó, ngân hàng Eximbank quyết định điều chỉnh giảm 40% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm 10,3%, kế hoạch xử lý các tài sản thế chấp của khách hàng có nợ xấu, nợ VAMC phải giãn tiến độ, khiến kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này chỉ còn 1.318 tỷ đồng.

Các ngân hàng buộc phải điều chỉnh giảm tới 20 - 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. (Ảnh minh họa: KT)

Với ngân hàng Sacombank, do ảnh hưởng của đại dịch, ngân hàng phải tập trung cơ cấu, giãn nợ cho khách hàng, nên các khoản lãi dự thu không còn được thu, mà phải thoái hoàn toàn theo Thông tư 01. Do vậy, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay của Ngân hàng giảm 20% so với thực hiện năm 2019, dự kiến đạt 2.573 tỷ đồng.



Ngân hàng VPBank đặt mục tiêu kinh doanh năm nay với lợi nhuận hợp nhất dự kiến là 10.214 tỷ đồng, giảm 1,1% so với năm 2019.



Ngân hàng ACB cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến ở mức 7.636 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với dự kiến trước đó.

Ngân hàng VietinBank xác định, trong năm 2020 sẽ tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận từ 3.000 - 4.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tương tự, ngân hàng Vietcombank dự kiến lợi nhuận sẽ giảm trên 2.240 tỷ đồng.



Theo phân tích tại báo cáo chiến lược đầu tư tháng 5/2020 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), ngành ngân hàng sẽ phải chứng kiến sự giảm tốc đáng kể về mức độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay. Đặc biệt, quý 2 này sẽ là "điểm trũng" về lợi nhuận.



Chuyên gia tài chính – ngân hàng Cấn Văn Lực phân tích, theo đánh giá tác động của đại dịch đến các ngành kinh tế, Covid-19 đã tác động rất mạnh đến 15.000 thành phần kinh tế khác nhau của Việt Nam; 9 tác động tương đối mạnh, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm 2020 đương nhiên sẽ bị sụt giảm.



Thực tế, lợi nhuận quý đầu năm của nhiều ngân hàng đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Song, do ngân hàng phải đẩy mạnh tái cơ cấu, giãn nợ từ đầu tháng 4 đến nay, nên lợi nhuận thời gian tới có thể sẽ bị tác động mạnh hơn. Nguyên nhân do các ngân hàng phải giảm lãi suất, ủng hộ chủ trương của Chính phủ, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng, nhất là với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.



“Để bù đắp cho sự sụt giảm về lợi nhuận, các ngân hàng cần phải đa dạng hóa hoạt động của mình. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển hoạt động dịch vụ để vừa đảm bảo tăng thu, bù đắp cho phần thiếu hụt do bị tác động bởi đại dịch, sự sụt giảm về nhu cầu tín dụng, đồng thời, tạo nguồn thu bền vững lâu dài. Cùng với đó, cần đẩy nhanh quá trình số hóa, tăng cường thanh toán không tiền mặt, đây cũng là giải pháp giúp ngân hàng tăng nguồn thu nhập từ dịch vụ”, TS. Cấn Văn Lực nói./.