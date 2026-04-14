中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thứ Ba, 21:35, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, một số phường, xã đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng do chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt nên chưa có cơ sở để cấp phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy hiện nay việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo còn diễn ra ở một số khu vực.

nhieu phuong, xa tai tp.hcm khong giai quyet cap phep xay dung nha o rieng le hinh anh 1
Một công trình nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM đang được xây dựng - Ảnh: Duy Phương

Cụ thể, là khu vực chưa có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (tuy nhiên đã hết hạn ngày 31/12/2021 theo Điều 41 Luật Kiến trúc 2019). Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhưng chưa có quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn đảo rà soát khó khăn, vướng mắc về mặt quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương đề xuất giải pháp, có văn bản gửi về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các sở, ngành khác có liên quan, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét và chỉ đạo.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tháng 3/2026, UBND TP đã ban hành Công văn số 2252 về việc tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung cấp xã đã được phê duyệt trên địa bàn TP.HCM

Do đó, khi xem xét cấp giấy phép xây dựng, UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã đủ điều kiện để đánh giá về sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch theo từng ô phố được quy định tại đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: nhà ở riêng lẻ cấp phép xây dựng thẩm quyền cấp phép
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những trường hợp miễn giấy phép xây dựng nhưng vẫn phải thông báo khởi công
Những trường hợp miễn giấy phép xây dựng nhưng vẫn phải thông báo khởi công

VOV.VN - Luật Xây dựng 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định nhiều loại công trình được miễn giấy phép xây dựng trước khi khởi công. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, chủ đầu tư vẫn phải gửi thông báo khởi công tới cơ quan quản lý xây dựng địa phương để phục vụ công tác quản lý.

Miễn giấy phép xây dựng với nhà ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng
Miễn giấy phép xây dựng với nhà ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng

VOV.VN - Chiều 10/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật Xây dựng (sửa đổi). Hai dự thảo được hoàn thiện trên cơ sở góp ý, bổ sung nhiều nội dung mới bảo đảm đồng bộ và khả thi.

Người dân 3 khu vực ở phường Tam Thắng, TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng
Người dân 3 khu vực ở phường Tam Thắng, TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

VOV.VN - Ngày 1/8, UBND phường Tam Thắng, TP.HCM (thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây) công bố 3 khu vực đầu tiên mà người dân được miễn giấy phép xây dựng nhà ở. Đây là bước đi mở đầu trong kế hoạch áp dụng cho 16 khu vực trên địa bàn phường, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp