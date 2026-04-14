Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, một số phường, xã đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng do chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt nên chưa có cơ sở để cấp phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy hiện nay việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo còn diễn ra ở một số khu vực.

Một công trình nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM đang được xây dựng - Ảnh: Duy Phương

Cụ thể, là khu vực chưa có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (tuy nhiên đã hết hạn ngày 31/12/2021 theo Điều 41 Luật Kiến trúc 2019). Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhưng chưa có quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn đảo rà soát khó khăn, vướng mắc về mặt quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương đề xuất giải pháp, có văn bản gửi về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các sở, ngành khác có liên quan, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét và chỉ đạo.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tháng 3/2026, UBND TP đã ban hành Công văn số 2252 về việc tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung cấp xã đã được phê duyệt trên địa bàn TP.HCM Do đó, khi xem xét cấp giấy phép xây dựng, UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã đủ điều kiện để đánh giá về sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch theo từng ô phố được quy định tại đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.