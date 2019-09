Nhiều tổ chức quốc tế đánh tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam

Theo báo cáo công bố tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra tại Hà Nội, chiều 4/9, thị trường tiền tệ, tín dụng Việt Nam tương đối ổn định, với mức tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 21/8/2019 tăng 7,71% so với cuối năm 2018; mặt bằng lãi xuất tiếp tục ổn định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Nhấn mạnh tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiều tổ chức quốc tế đánh triển vọng kinh tế Việt Nam tích cực.

“Các số liệu kinh tế vĩ mô mới nhất cho thấy, tất cả các nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn. Dù chịu tác động tác động không thuận lợi của kinh tế toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam vẫn đang vẫn có triển vọng kinh tế tích cực trong năm 2019. Các tổ chức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 từ mức 6,6%-6,9%, nằm trong khung phấn đấu tăng trưởng của Việt Nam”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Theo ông Mai Tiến Dũng, các thành viên chính phủ đánh giá cao về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm 2019. Các ngành lĩnh vực phát triển ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được nâng lên.

Chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28% so với tháng trước, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số tiêu dùng bình quân của 8 tháng tăng 2,57% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng 8 tháng thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Dù giá dịch vụ, giá y tế đã được điều chỉnh tăng lên nhằm cải thiện với giá thị trường.

Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1.95% so với cùng kỳ. Lạm phát bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 1,9% so với bình quân cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém và khó khăn thách thức. Ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn khi giá bán của hầu hết các sản phẩm nông nghiệp vẫn đang ở mức thấp so với cùng kỳ; tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trongđó, ngành chăn nuôi do dịch bệnh đã ghi nhận những chỉ số giảm./.