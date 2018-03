Những dinh thự nổi tiếng và đắt đỏ nhất của các sao Hollywood

Cặp đôi vàng của Hollywood, Kim Kardashian và Kanye West đã chi 20 triệu USD cho ngôi biệt thự nằm trên 3 mẫu đất tại Hollywood Hills. Ngôi biệt thự được ẩn giấu giữa cây cối, trở thành địa điểm hoàn hảo để trốn khỏi những tay săn ảnh khó chịu. Biệt thự này vốn thuộc sở hữu của Lisa Marie Presley, có 8 lò sưởi, phòng sản xuất nhạc trang bị hiện đại, spa và không gian riêng mở rộng. Vua và nữ hoàng của showbiz, Beyoncé và Jay-Z, là một trong những cặp đôi quyền lực nhất trên thế giới, sở hữu căn biệt thự trị giá 120 triệu USD rộng khoảng 10.000 m2. Căn biệt thự có 4 hồ bơi lớn, 11 phòng tắm, nhà để xe có khoảng 15 xe, trung tâm thể dục thẩm mỹ, spa, 8 phòng ngủ và nhà bếp có thể chứa đủ 14 đội bóng. Căn biệt thự được trang trí toàn bộ nội thất từ Italia với cửa sổ được làm bằng kính chống đạn. Biệt thự còn có sân đỗ trực thăng trên tầng mái. Ngôi sao ở độ tuổi 20+ Selena Gomez đã mua một căn nhà trị giá 3 triệu USD ở Calabasas, California. Biệt thự của Gomez có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, khu vực tiếp khách mở, rạp chiếu phim và hồ bơi lớn. Một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới, Rihanna cũng là một trong những người nổi tiếng nhất Hollywood, với căn biệt thự mini ở Hollywood Hills trị giá 6,8 triệu USD. Căn biệt thự được thiết kế đẹp, có 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm, phòng chiếu phim, phòng chơi bida và khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Eddie Murphy là một trong số triệu phú trẻ tuổi ít nói nhất. Eddie sở hữu ngôi nhà nằm trên khu đất 2,5 ha tại Sacramento. Căn nhà được định giá 12 triệu USD, có 14 phòng tắm, 2 sân tennis, 2 hồ bơi, một nhà để xe 9 xe, một phòng chơi bida và 10 phòng ngủ. Will Smith và Jack Pinkett gặp nhau năm 1994 trong chương trình truyền hình nổi tiếng và huyền thoại The Fresh Prince of Bell Air. Cùng nhau gần như ngay lập tức, hai người kết hôn năm 1997 và đã có hai con, Jaden và Willow. Gia đình Smith đang sống trong dinh thự Malibu rộng 25.000 m2, trên diện tích 100 mẫu Anh, có tất cả các tiện nghi cần thiết. Từ một sân bóng rổ đến một sân bóng chuyền kích thước tiêu chuẩn, dinh thự thậm chí còn có lồng đánh bóng, hồ tư nhân và nông trại nuôi ngựa. Tom Cruise là một trong những người bí ẩn nhất ở Hollywood và nổi tiếng với các mối liên hệ với tôn giáo Scientology nổi tiếng. Tuy nhiên, bất kể sự thật là gì, Cruise cũng là một diễn viên tài năng, cũng như người vô cùng giàu có. Biệt thự tại L.A Beverley Tom đã chia cho vợ cũ Katie Holmes và con gái của họ, Suri, có giá 30,5 triệu USD. Diễn viên huyền thoại John Travolta sở hữu một trong những ngôi nhà xa hoa nhất trên thế giới. Travolta có tình yêu rất lớn với thế giới hàng không - một người say mê chuyến bay khổng lồ, Travolta cũng là một phi công tư nhân được chứng nhận và sở hữu một chiếc máy bay phản lực. Ngôi nhà thậm chí còn có hai đường băng cho máy bay. Steven Spielberg cũng là một trong những người nổi tiếng nhất, với rất nhiều phim bom tấn. Spielberg sở hữu một trong những ngôi nhà đẹp nhất ở Hollywood với giá trị thực hơn 3 tỉ USD. Được mệnh danh là "Nữ hoàng truyền thông", Oprah Winfrey là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trên thế giới, đồng thời cũng là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Dinh thự của Oprah nằm ở Montecito, California, trị giá 50 triệu USD và nằm trên diện tích 42 mẫu đất, có cả cảnh núi non, đại dương và hồ riêng. Dinh thự còn có sân tennis, nhà nghỉ, nhà kho, hai vườn cây ăn quả, 14 phòng tắm, 10 lò sưởi và 2 rạp chiếu phim. Tiger Woods là một trong những tay golf thành công nhất trên thế giới cũng như là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất mọi thời đại. Biệt thự của Woods trị giá 60 triệu USD tại Florida, nơi có tầm nhìn tuyệt vời với bờ biển Đại Tây Dương. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift sở hữu nhiều ngôi nhà sang trọng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, dinh thự tại đảo Rhode Island rộng 11.000 bộ vuông thực sự cho thấy cô ấy giàu có như thế nào, nhất là khi cô ấy trả bằng tiền mặt với giá 17 triệu USD. Biệt thự được xây dựng vào năm 1930 có 8 phòng ngủ, 8 lò sưởi, hồ bơi, phòng nghe nhạc, phòng tập thể dục cá nhân và nhà nghỉ./.

