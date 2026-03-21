Nông dân Cần Thơ phấn khởi khi giá khóm (dứa) ổn định ở mức cao

Theo đó, trong những tháng vừa qua, giá khóm được thương lái thu mua tại rẫy dao động từ 10.000- 13.000 đồng/trái loại I (trái từ 1kg trở lên), còn trái loại II (trái dưới 1kg) thì 2 trái kể 1. Theo tính toán sơ bộ, với năng suất và giá bán như trên, sau khi trừ đi chi phí đầu tư về con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công lao động, mỗi năm người trồng khóm Cầu Đúc có thể thu được nguồn lợi nhuận từ hơn 60 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/ha.

Theo nhiều nông dân, trong những năm gần đây nhờ giá khóm Cầu Đúc luôn ổn định ở mức cao, có thời điểm khóm loại 1 được thương lái vào tận rẫy thu mua với giá dao động từ 14.000-15.000 đồng/trái, nhờ đó người trồng khóm có cuộc sống khấm khá hơn. Để tránh tình trạng được mùa, mất giá, nông dân trồng khóm ở vùng này thường xử lý cho ra trái thành nhiều đợt để bán quanh năm. Chỉ cần giá khóm từ 6.000 đồng/trái trở lên là nông dân trồng khóm có lời.

Khóm được tiêu thụ mạnh để phục vụ như cầu giải khát do đang mùa nắng nóng​​​​

Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương có diện tích trồng khóm lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó giống khóm Queen nổi tiếng với thương hiệu khóm Cầu Đúc được xem là đặc sản vùng sông nước Tây Nam Bộ. Trên vùng đất phèn khó canh tác những loại cây khác, nông dân Cần Thơ bằng sự cần cù, sáng tạo đã tạo nên sản phẩm khóm đặc trưng, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập.

Hiện diện tích trồng khóm Cầu Đúc tập trung nhiều tại các xã Hoả Lựu, Vĩnh Viễn (thành phố Cần Thơ) với tổng diện tích hơn 3.000ha, ước năng suất bình quân khoảng 16 tấn/ha.

Anh Danh Nghĩa ở xã Định Hòa, tỉnh An Giang- thương lái mua khóm Cầu Đúc về bán tại các chợ ở Cần Thơ cho biết: “Tôi đi xuống rẫy lấy khóm Cầu Đúc, lớn nhỏ nhà vườn đổ khoảng bao nhiêu nghìn trái, mình phải lấy hết cho nhà vườn. Tùy theo buổi chợ, 4, 5 ngày hay là một tuần lễ gì đó là bán hết. Giá cả hiện tại trong rẫy là 12.500 đồng một trái loại nhất; loại nhì là hai trái tính một trái loại nhất;loại ba là bốn trái tính một trái loại nhất”, một tiểu thương cho biết.