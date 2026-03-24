Nông dân Vĩnh Long bội thu mùa lúa Đông Xuân

Thứ Ba, 10:52, 24/03/2026
VOV.VN - Theo nhiều hộ trồng lúa ở tỉnh Vĩnh Long, bình quân mỗi công cho thu hoạch khoảng 35 - 37 giạ lúa tươi, sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận từ 2 - 3 triệu đồng/công.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng tỉnh Vĩnh Long, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 trong không khí phấn khởi. Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình “3 giảm - 3 tăng”, vụ mùa năm nay không chỉ đạt năng suất cao mà còn giúp bà con giảm đáng kể chi phí sản xuất.

nong dan vinh long boi thu mua lua Dong xuan hinh anh 1
Nông dân Vĩnh Long đang thu hoạch lúa Đông Xuân

Tại nhiều địa phương, nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhờ thời tiết thuận lợi và cơ giới hóa đồng bộ. Máy gặt đập liên hợp, thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng rộng rãi, góp phần giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ áp dụng “3 giảm - 3 tăng” (giảm giống, giảm phân, giảm thuốc; tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng hiệu quả), chi phí sản xuất được cắt giảm đáng kể so với trước đây.

Dù giá lúa hiện dao động ở mức 5.500 - 6.500 đồng/kg, không cao như kỳ vọng, nhưng nhờ năng suất đạt khá, nông dân vẫn đảm bảo có lãi. Theo nhiều hộ trồng lúa, bình quân mỗi công cho thu hoạch khoảng 35 - 37 giạ lúa tươi, sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận từ 2 - 3 triệu đồng/công. Đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm niềm tin để bà con tiếp tục đầu tư sản xuất trong các vụ tiếp theo.

Theo nhận định của thương lái, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm thời gian gần đây chủ yếu do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu xuất khẩu chững lại, nhiều thị trường nhập khẩu lớn tăng cường tự chủ lương thực và lượng tồn kho thế giới vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất hợp lý, nông dân vẫn duy trì được lợi nhuận, ổn định đời sống.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, vụ Đông Xuân năm nay toàn tỉnh đã xuống giống hơn 105.000 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Đến nay, đã thu hoạch trên 17.000 ha, năng suất bình quân ước đạt khoảng 6,95 tấn/ha, sản lượng gần 119.500 tấn. Hiện còn hơn 13.600 ha lúa đang giai đoạn đòng trổ và trên 74.200 ha đang ở giai đoạn chắc xanh - chín, hứa hẹn tiếp tục mang lại vụ mùa thắng lợi.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Năng suất lúa đông xuân trên cánh đồng Mường Lò giảm mạnh do thời tiết bất lợi

VOV.VN - Vụ đông xuân là một trong những vụ lúa chính trên cánh đồng Mường Lò - cánh đồng lớn thứ 2 vùng Tây Bắc. Năm nay, niềm vui ngày mùa đã không trọn vẹn đối với không ít hộ nông dân nơi đây, khi nhiều diện tích lúa năng suất bị giảm mạnh.

Đồng Tháp chủ động bảo vệ gần 250 nghìn ha lúa, hoa màu Đông Xuân trong mùa khô

VOV.VN - Hiện nay, tình hình sâu bệnh và nước mặn xâm nhập ở vùng hạ lưu sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp. Chính quyền, ngành chức năng và người dân địa phương đang chủ động ứng phó để bảo vệ thành quả sản xuất.

Lúa Đông Xuân có lời, nông dân Cần Thơ tranh thủ xuống giống vụ Hè Thu

VOV.VN - Ở vụ lúa Hè Thu, ngành nông nghiệp Cần Thơ khuyến cáo người dân áp dụng tối đa các biện pháp canh tác thông minh để cắt giảm chi phí sản xuất đầu vào.

