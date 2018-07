Nuôi hươu lấy nhung thu cả trăm tỷ mỗi năm

Cho giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng mở nên thời gian qua, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển nuôi hươu lấy nhung và xác định đây là vật nuôi chủ lực. (Ảnh: Dân Việt). Hiện đàn hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn đã có 33.450 con, tăng thêm khoảng 3.300 con so với đầu năm 2018. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Đàn hươu tăng nhanh lại được chăm sóc cẩn thận nên sản lượng nhung vụ vừa đây toàn huyện đạt 12,21 tấn (tăng 11% so với năm ngoái), thu về hơn 120 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Hiện nay, hầu như người dân các xã, thị trấn ở Hương Sơn đều nuôi hươu nhưng tập trung nhiều nhất ở các xã có truyền thống nuôi hươu từ hàng chục năm nay, như Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, Sơn Trung, Sơn Ninh... (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Do tính chất dễ nuôi nên ở mỗi xã này, bình quân đàn hươu từ 2.000-2.700 con. Trong đó, trên địa bàn huyện có hàng trăm mô hình nuôi quy mô trên 20 con, không ít hộ nuôi từ 50-100 con. Số hộ nuôi từ 4-5 con trở lên, có tới hàng chục nghìn hộ. (Ảnh: Triệu phú nông dân). Được biết, giá hươu giống dưới 1 tuổi ở thời điểm hiện tại là 6-8 triệu đồng/con hươu cái, 8-12 triệu đồng/con hươu đực; đối với những con giống là hươu đực trên 1 tuổi có giá trên 20 triệu đồng. (Ảnh: Nông nghiệp). Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Hương Sơn đã mạnh dạn đầu tư lớn, nuôi trên 50 con hươu, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Nông nghiệp). Trước kia, người chăn nuôi hươu mỗi năm chỉ lấy được một lứa nhung, nhưng nhờ cách chăm sóc nên hươu có thể thu mỗi năm 2 lứa. Thời điểm trái mùa (tháng 7, 8), mỗi kg nhung có thể lên tới 15 – 20 triệu đồng. (Ảnh: Báo Tin tức)./.

